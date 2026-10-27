Клон Терминатора: 29-летний внебрачный сын Шварценеггера поразил своими мускулами и стал точной копией отца

29-летний Джозеф Баена, внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, настолько увлекся бодибилдингом, что теперь отличить его от знаменитого отца в молодости становится все труднее.

Сын легендарного актера и семикратного обладателя титула "Мистер Олимпия" продемонстрировал свою новую физическую форму в преддверии очередных соревнований по бодибилдингу. Как пишет Parade, Джозеф похвастался результатами тренировок в инстаграме.

Как выглядит внебрачный сын Арнольда Шварценеггера

В новом видео Баена позирует перед зеркалом в черном нижнем белье Calvin Klein и белых носках, демонстрируя рельефный пресс, массивные руки и хорошо развитую мускулатуру. Одним словом, генетика Арнольда работает, но без многочасовых тренировок здесь явно не обошлось.

По словам Джозефа, до следующих соревнований осталось всего две недели. Однако уже сейчас он доволен результатом и убежден, что находится в гораздо лучшей форме, чем перед предыдущим турниром.

Баена также признался, что его удивляет, насколько сильно может измениться тело всего за несколько месяцев.

Подписчики, конечно же, не смогли пройти мимо такой трансформации. В комментариях Джозефа называют настоящим клоном Шварценеггера, восхищаются его дисциплиной и предсказывают успехи на престижных соревнованиях.

Джозеф идет по стопам отца

Интересно, что спортивные амбиции Баены уже принесли ему первые серьезные победы. В марте 2026 года он дебютировал на соревнованиях NPC Natural Colorado State и завоевал три первых места в разных категориях.

А уже в апреле победил на турнире INBA Iron Gladiator в категории Classic Physique и получил профессиональную карточку соответствующей федерации.

Кстати, знаменитый отец лично помогает Джозефу готовиться к соревнованиям. Они вместе тренируются в легендарном Gold's Gym в Калифорнии. Так что у парня не только подходящая генетика, но и личный наставник, о котором другие бодибилдеры могут разве что мечтать.

Напомним, Джозеф родился в результате романа Шварценеггера с бывшей домработницей Милдред Баэной. У актера также есть четверо детей от брака с Марией Шрайвер.

Ранее мы уже рассказывали, как изменился его младший сын от жены Марии.