Актер Арнольд Шварценеггер в 78 лет раскрыл секрет, который помогает ему чувствовать себя молодым

В определенном возрасте люди обычно начинают делиться на два лагеря. Первые говорят: "Спина болит, колени хрустят, значит, пора купить кресло-качалку и окончательно подружиться с телевизором". Вторые – это Арнольд Шварценеггер

Как сообщает menshealthuk, пока некоторые считают подъем по лестнице экстремальным видом спорта, 78-летний "Терминатор" продолжает регулярно ходить в спортзал, катается на велосипеде, лыжах и еще успевает гоняться за внуками.

Более того, актер и бывший губернатор Калифорнии убежден: именно движение, а не волшебные таблетки или "эликсиры молодости", позволяет ему чувствовать себя значительно моложе.



Арнольд Шварценеггер / Фото Getty Images



По словам Шварценеггера, после 70 лет он начал регулярно слышать один и тот же вопрос.

Зачем ты еще тренируешься?

А теперь, когда ему почти 79, люди задают его еще чаще. Мол, может, уже хватит? Может, пора заслуженно отдохнуть? Арнольд лишь улыбается.

Он честно признает, что стареть – не самое приятное занятие. За его плечами операции на плече, сердце и даже замена тазобедренного сустава. После кардиохирургического вмешательства врачи вообще запретили ему поднимать большие веса.

Для человека, построившего карьеру на рекордах в бодибилдинге, это звучало почти как приговор. Но Арнольд просто изменил подход.

Теперь он использует меньший вес, зато делает больше повторений. Бег заменил на велосипед, а на лыжах больше не пытается проводить весь день.

У Шварценеггера есть правило, которого он придерживается уже много лет. Оно звучит предельно просто:

Если отдыхаешь – ржавеешь.

Напомним, что другая голливудская звезда, Харрисон Форд, несмотря на возраст, тоже активно занимается спортом.