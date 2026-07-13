Hello опубликовал фотографии, на которых звезда "Индианы Джонса" и сериала "Терапия" отправился на тренировку в велосипедной форме, которая не скрывала его подтянутую физическую форму. В отличие от своего коллеги Энтони Хопкинса, Харрисон выглядит более энергичным – перед поездкой актер надел футболку, шлем и отправился кататься по городу, несмотря на жару.

В чем его секрет



Гаррисон Форд на прогулке / Фото X17online.com



Сам Форд не раз рассказывал, что тренируется в первую очередь для того, чтобы избежать травм. По его словам, программа занятий построена на упражнениях с гантелями и медболом, а еще он регулярно катается на велосипеде и играет в теннис.



Харрисон Форд на прогулке / Фото X17online.com



Не менее сдержанно и меню актера. Ранее он признавался, что почти отказался от мяса и молочных продуктов, отдавая предпочтение овощам и рыбе. Правда, сам Гаррисон шутил, что такая диета "очень скучная".



Харрисон Форд на прогулке / Фото X17online.com



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