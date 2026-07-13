Hello опублікував фото, на яких зірка "Індіани Джонса" та серіалу "Терапія" вирушив на тренування у велосипедній формі, яка не приховувала його підтягнуту фізичну форму. На відміну від свого колеги Ентоні Гопкінса, Гарісон виглядає більш енергійним - перед поїздкою актор одягнув футболку, шолом і вирушив кататися містом, попри спеку.

У чому його секрет



Гарісон Форд на прогулянці / Фото X17online.com



Сам Форд не раз розповідав, що тренується насамперед для того, щоб уникати травм. За його словами, програма занять побудована на вправах із гантелями та медболом, а ще він регулярно катається на велосипеді й грає в теніс.



Гарісон Форд на прогулянці / Фото X17online.com



Не менш стримане й меню актора. Раніше він зізнавався, що майже відмовився від м'яса та молочних продуктів, віддаючи перевагу овочам і рибі. Щоправда, сам Гаррісон жартував, що така дієта "дуже нудна".



Гарісон Форд на рпогулянці / Фото X17online.com



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