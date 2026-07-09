Видання ELLE нагадало, як виглядав Річард Гір задовго до світової слави. На архівному фото 1971 року головний голлівудський серцеїд виглядає дуже молодо та з довгий темним волоссям.

Світлину зробили під час театральної постановки Long Time Coming, Long Time Gone, коли 22-річний Гір ще не дебютував у кіно. На фото майбутня зірка позує з довгим темним волоссям до плечей – образ більше нагадує музиканта 70-х, ніж майбутнього героя "Красуні".

Річард Гір в молодості / Фото Getty Imagines



Втім, дещо роки так і не змінили. Фірмова усмішка й харизма, схоже, були з ним ще задовго до Голлівуду.

Де зараз Річард Гір

Сьогодні 76-річний Гір більше часу приділяє родині, хоча й не полишає акторську кар'єру. Ба більше, його старший син Гомер уже впевнено робить власні кроки в кіно. За словами актора, хлопець має справжній талант, і батько неабияк пишається його успіхами.

А ще партнерка Гіра по фільму "Красуня" та "Наречена втікачка", Джулія Робертс прогулялась Нью-Йорком з дорослим сином-красенем.