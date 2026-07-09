Издание ELLE напомнило, как выглядел Ричард Гир задолго до мировой славы. На архивной фотографии 1971 года главный голливудский сердцеед выглядит очень молодо, с длинными темными волосами.

Снимок был сделан во время театральной постановки "Long Time Coming, Long Time Gone", когда 22-летний Гир еще не дебютировал в кино. На фото будущая звезда позирует с длинными темными волосами до плеч – образ больше напоминает музыканта 70-х, чем будущего героя "Красавицы".

Ричард Гир в молодости / Фото Getty Images



Впрочем, некоторые вещи годы так и не изменили. Фирменная улыбка и харизма, похоже, были с ним еще задолго до Голливуда.

Где сейчас Ричард Гир

Сегодня 76-летний Хир больше времени уделяет семье, хотя и не бросает актерскую карьеру. Более того, его старший сын Гомер уже уверенно делает первые шаги в кино. По словам актера, у парня настоящий талант, и отец очень гордится его успехами.

А еще партнерша Хира по фильмам "Красавица" и "Невеста-беглянка", Джулия Робертс, прогулялась по Нью-Йорку со своим взрослым сыном-красавцем.