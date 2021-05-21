Поклонники просят меня сняться в шоу: Арнольд Шварценеггер в новом шпионском сериале

Netflix заказал производство приключенческого сериала со звездой "Терминатора" Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Шпионский сериал будет иметь 8-часовые эпизоды и станет большим телепроектом для Арнольда Шварценеггера, который также станет продюсером проекта.

Читайте Режиссерами Batgirl станут авторы "Плохих парней навсегда": все, что известно о предстоящем фильме

Поклонники по всему миру много лет меня просят сняться в сериале, и наконец я решился благодаря нашим партнерам из Skydance и Netflix. Я очень взволнован, мне не терпится начать работу с командой,

– заявил актер.

Помимо Шварценеггера, в сериале также снимется актриса из фильма "Лучший стрелок: Маверик" Моника Барбаро.

Роль Арнольда Шварцнегера и Моника Барбаро

Шоураннером сериала стал Ник Сантора, сценарист сериалов "Побег" и "Клан Сопрано".

Шварценеггер и Барбаро сыграют отца и дочь, которые узнают, что они оба втайне друг от друга долгие годы работали в разведке. Осознавая, что всю жизнь они жили с враньем и вовсе не знают ничего друг о друге, они должны решать проблему, которую могут преодолеть лишь общими силами.