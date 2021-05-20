В центре внимания будущего фильма – Барбра Гордон, дочь комиссара полиции города Готэм Джеймса Гордона. Сценарий фильма для HBO Max Кристина Годсон написала автор "Флеша", "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)". Продюсером станет Кристин Берр, известная работой над премьерой 2021 года "Круэлла" от Disney.

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Откуда взялась "Бетгерл"?

Барбра Гордон – наиболее известная версия персонажа Batgirl, которая была впервые представлена в 1961 году как Бетти Кейн. Но персонаж был обновлен в 1967 году, когда руководители телевидения захотели привлечь женскую аудиторию к телесериалу о Бэтмене. Но в третьем сезоне сериала это не удалось. Персонажа тогда сыграла Ивонн Крейг. Актриса последний раз появилась на большом экране с Алисией Сильверстоун в фильме Джоэля Шумахера "Бэтмен и Робин" 1997 года.

Комикс DC "Бетгерл" / Amazon

Авторы проекта Batgirl надеются увлечь публику и показать Готэм с другой стороны.

Сценарий Кристины полон духа. Адил и Билал полны радостной энергии, которая заразительна, что делает их идеальными режиссерами для этого Bat-проекта,

– комментируют авторы будущего фильма.