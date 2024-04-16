Несмотря на войну верил в съемки кино в Украине: где сейчас актер Артемий Егоров

Артемий Егоров – успешный, востребованный украинский актер. Зрителям он известен по ролям в проектах "Карпатский рейнджер" "На линии жизни", "Вскрытие покажет", "Крепостная-4" и "Соседка".

Большая война в корне изменила жизнь многих украинских актеров. Кино 24 расскажет, где сейчас и чем занимается Артемий Егоров.

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Где сейчас Артемий Егоров

Артемий Егоров достаточно активно ведет свои социальные сети, на которых с начала полномасштабной войны голосит о поддержке Украины и наших Вооруженных Сил и рассказывал о сборах на нужды Сил обороны.

Когда началось полномасштабное вторжение Артемий работал в Киеве, где живет с 2016 года, а затем вернулся в родную Одессу.

Актер участвовал в укреплении Одессы, носил мешки с песком для оборонительных сооружений и возил гуманитарную помощь.

"Я (Артемий Егоров – Кино 24) переоценил свое отношение к людям, к ситуации и хочу выйти из войны лучшим, добрее и светлее", – рассказывал в эфире "Сниданку" актер.

Артемий Егоров большую часть жизни разговаривал на русском языке, но с начала полномасштабного вторжения отказался общаться на языке страны-оккупанта. Об этом он рассказывал в интервью KP.UA.

Перед началом большой войны рабочий график актера был забит на 2 года вперед. Однако война внесла свои коррективы.

"Сказать, что это был шок, это ничего не сказать. Как и большинство людей, я был растерян, несколько сотен раз уже прощался с жизнью. Потом наступил период отчаяния. Я сидел и думал, что все, что было до этого - съемки, тренировки, просто не имело смысла. Но впоследствии понял, что надо вытаскивать себя из этого состояния", – рассказывал Егоров.

Несмотря на сложные обстоятельства в стране, актер все же верил в продолжение украинского кинематографа.

Я был одним из немногих киношников, кто верил, что съемки будут. ... я говорил – будут! У меня все даже спрашивали: а откуда ты знаешь? Не знал точно, но я этого хотел, как-то интуитивно чувствовал, что все-таки кино будет. Потом начались досъемки тех проектов, которые не успели снять до полномасштабной войны. Жизнь все равно должна была продолжаться. Поэтому моя надежда, вера давали силы и мне, и другим,

– рассказал актер.

Первые съемки с начала войны, в которых принял участие был в проекте "Горячий". "Помню, как получил на почту выборку на съемочный день "Горячего" – я тогда просто расплакался. Передо мной было то, чего я хотел, во что верил! Это очень приятный и трогательный момент", – вспоминал в интервью актер.

Артемий в феврале 2023 года рассказывал о его "камбэке на театральную сцену". В частности, он вместе с другими украинскими актерами сыграл в спектакле "Основной Инстинкт".

Не так давно на украинские экраны вышел 3 сезон сериала "Вскрытие покажет", в котором снимался актер. Сейчас большую популярность среди украинских зрителей получил проект с участием Артемия Егорова "Просто Надежда". Больше о проекте, в котором снялся актер, читайте в материале Кино 24.

К слову, актер ранее рассказывал о том, что хотел бы сыграть "Призрак Киева".