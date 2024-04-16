В этот сложный период, без поддержки мужа и финансовых средств, она переезжает в другой город, где начинает новую жизнь. В ленте сыграли культовые украинские актеры. Читайте в материале Кино 24, кто в главных ролях сериала "Просто Надежда".

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Актеры, сыгравшие главные роли

Зоряна Марченко – Надежда

Роль, которую воплотила Зоряна Марченко – это история многих украинских женщин сегодня. Они – сильные, мужественные и выносливые и большая война в очередной раз это доказывает.

Надежда – это мужественная женщина, которая, оказавшись в сложной ситуации, вынуждена покинуть свой дом и самостоятельно начать все заново. Зоряна Марченко отмечает, что эта проблематика чрезвычайно актуальна сегодня, когда многие мужчины отправились защищать страну, и на женщин легла большая ответственность.

Они вынуждены перестраивать себя психологически, брать себя в руки и одновременно выступать в роли матери и отца для детей.

Сергей Кисель (муж Надежды - Юрий)

До начала войны Юрий был предпринимателем и имел бизнес в Харькове. После того, как началась полномасштабная война, он отвез женщину с детьми к своей матери в городок Звягель, а сам поехал в Польшу, чтобы начать строительство нового бизнеса. Он – авантюрист, который любит роскошную жизнь, женщин и умело манипулирует всеми вокруг.

Юрий - главный антагонист сериала, а потому мне было интересно его играть. Говорят, что актер - адвокат своей роли, ведь он должен находить причины действий своего персонажа. Поэтому мной была проведена большая работа для подготовки к этой роли, поскольку мой персонаж кардинально отличается от меня,

– говорит Сергей о своей роли.

Артемий Егоров – Максим

В фильме Артемий исполняет роль Максима. Этот персонаж был на войне, поэтому отмечается спокойствием и отсутствием лишних эмоций. Актер утверждает, что в реальной жизни он абсолютно противоположен своему экранному образу.

Это проект стал для меня первым от начала полномасштабной войны, поэтому когда меня утвердили - я заплакал, ведь мне не пришлось идти работать в любую другую профессию. Поэтому я благодарен за это. Общаюсь с актерами, режиссерами, некоторые живут на мамину пенсию из-за отсутствия работы, а так не должно быть,

– говорит Артемий.

О чем сериал "Просто Надежда"

Мелодрама "Просто Надежда" рассказывает историю матери троих детей, которая, из-за начала полномасштабной войны, вынуждена ради безопасности своей семьи покинуть свой дом.

"Просто Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

В этот тяжелый период, без поддержки мужа и финансовых средств, она переезжает в другой город, где начинает новую жизнь и пытается осуществить свою мечту – стать успешной пекаршей.