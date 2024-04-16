У цей складний період, без підтримки чоловіка та фінансових засобів, вона переїжджає до іншого міста, де починає нове життя. У стрічці зіграли культові українські актори. Читайте у матеріалі Кіно 24, хто у головних ролях серіалу "Просто Надія".
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Актори, які зіграли головні ролі
Зоряна Марченко – Надія
Роль, яку втілила Зоряна Марченко – це історія багатьох українських жінок сьогодні. Вони – сильні, мужні та витривалі й велика війна вкотре це доводить.
Надія – це мужня жінка, яка, опинившись у складній ситуації, змушена покинути свій дім і самостійно розпочати все заново. Зоряна Марченко наголошує, що ця проблематика надзвичайно актуальна сьогодні, коли багато чоловіків вирушили захищати країну, і на жінок лягла велика відповідальність.
Вони змушені перебудовувати себе психологічно, брати себе в руки та одночасно виступати у ролі матері та батька для дітей.
Сергій Кисіль (чоловік Надії — Юрій)
До початку війни Юрій був підприємцем і мав бізнес у Харкові. Після того, як почалась повномасштабна війна, він відвіз жінку з дітьми до своєї матері у містечко Звягель, а сам поїхав до Польщі, щоб розпочати будівництво нового бізнесу. Він – авантюрист, який любить розкішне життя, жінок і вміло маніпулює всіма навколо.
Юрій — головний антагоніст серіалу, а тому мені було цікаво його грати. Кажуть, що актор — адвокат своєї ролі, адже він має знаходити причини дій свого персонажа. Тому мною була проведена велика робота для підготовки до цієї ролі, оскільки мій персонаж кардинально відрізняється від мене,
– каже Сергій про свою роль.
Артемій Єгоров – Максим
У фільмі Артемій виконує роль Максима. Цей персонаж був на війні, тому відзначається спокоєм та відсутністю зайвих емоцій. Актор стверджує, що в реальному житті він абсолютно протилежний своєму екранному образу.
Це проєкт став для мене першим від початку повномасштабної війни, тому коли мене затвердили — я заплакав, адже мені не довелось йти працювати в будь-яку іншу професію. Тож я вдячний за це. Спілкуюсь з акторами, режисерами, дехто живе на мамину пенсію через відсутність роботи, а так не має бути,
– каже Артемій.
Про що серіал "Просто Надія"
Мелодрама "Просто Надія" розповідає історію матері трьох дітей, яка, через початок повномасштабної війни, змушена заради безпеки своєї родини залишити свій дім.
"Просто Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу
У цей важкий період, без підтримки чоловіка та фінансових засобів, вона переїжджає до іншого міста, де розпочинає нове життя і намагається здійснити свою мрію – стати успішною пекаркою.