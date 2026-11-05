"Не снимаюсь в плохих фильмах": Артемий Егоров – о принципах, деньгах и закулисье кино

В детстве мы просили у Святого Николая игрушки, а во взрослом возрасте – чтобы хотя бы что-то шло по плану. Но украинский актер Артем Егоров убежден: чудеса никуда не исчезают, просто с годами мы все реже их замечаем. И даже суровая реальность не заставила его отказаться от веры в лучшее.

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В эксклюзивном интервью 24 Канала Артем Егоров рассказал о съемках праздничного фильма "S Миколай та загублений лист", детских мечтах, неожиданных разочарованиях в актерской карьере и закулисье украинского кино. А еще – о дружбе с известными коллегами, личной жизни, курьезных историях и желании, которое сегодня загадал бы Святому Николаю.

О "S МИКОЛАЕ И ПОТЕРЯННОМ ПИСЬМЕ"

Артемий, ваш герой Борис в детстве написал письмо Святому Николаю, но его желание так и не сбылось. Спустя более 30 лет мы видим уже взрослого человека, который почти перестал верить в чудеса. А вы помните, о чем больше всего мечтали в детстве? Сбылась ли эта мечта сейчас?

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Обычные мечты мальчика: игрушка Человек-Паук, Черепашки-ниндзя, ролики, магнитофон и так далее. И все они сбывались – иначе и быть не могло. Благодарен за это Святому Николаю (смеется). Но однажды Святой Николай – то есть папа и мама – принес мне то, что стало лучшим подарком в мире – собаку.

Артемий Егоров / Фото Big Hand Films



Случалось ли в вашей жизни что-то такое, что вам до сих пор сложно объяснить просто стечением обстоятельств?

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Встреча с моей женой – это настоящее чудо. Да и то, что мы с вами до сих пор живы, – это чудо. Без преувеличения. И само по себе стечение обстоятельств, я вам скажу, тоже чудо. Они окружают нас повсюду, просто нужно учиться их замечать. Да, это нелегко, поэтому нужна постоянная практика. Замечать мелкие детали прекрасного – это тоже навык.

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Если бы сегодня вам передали письмо, которое вы написали самому себе в десять лет, как думаете, вот этот мальчик был бы доволен человеком, которым вы стали?

Частично. (смеется) Извините, что так коротко, но здесь не знаю, что добавить.

Праздничное кино часто показывает почти идеальный мир: снег, семью, подарки и обязательный хэппи-энд. Вам как зрителю не хватает в таких историях чуть больше настоящей жизни?

Выйдите на улицу под вой сирен и взрывы – и посмотрите на настоящую жизнь. А в фильмах, пожалуйста, оставьте магию и хэппи-энд. Мне кажется, мы и так получаем достаточно реальности. Кино иногда имеет право дать нам то, чего нам так не хватает в жизни, – немного чуда.

Святого Николая в фильме играет Виктор Жданов. Каким он оказался партнером в кадре? Был ли момент во время съемок, когда он вас по-настоящему удивил?

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Виктор – это глыба! Огромный опыт в сочетании с харизмой, приправленный юмором, дает очень сильный результат. Это человек, с которым хочется быть рядом. И учиться у него. У нас было несколько хороших сцен в фильме, поэтому с нетерпением жду их.

Какую эмоцию вы хотели бы оставить у зрителя после этого фильма? Не мораль или вывод, а именно ощущение после финальных титров.

Ощущение радости и безумного желания сотворить чудо для того ребенка, который живет в вашем взрослом теле. Воплощать мечты никогда не поздно. Не успели в 16 – сделайте в 30. Не успели в 30 – сделайте в 70! В этом и заключается красота жизни: время идет, а право на мечту никуда не исчезает. Если сам факт жизни возможен, то в жизни нет ничего невозможного.

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Если бы сегодня можно было написать Святому Николаю только одно письмо с просьбой, что бы вы попросили?

Киев и другие города ежедневно подвергаются страшным обстрелам, поэтому у меня сейчас только одна мечта – МИР в нашей стране и на всей планете. Да, звучит наивно, как-то не по-взрослому. Но я один из тех, кто все еще верит в чудеса и держится за эту надежду. Если ее потерять, то зачем тогда все?

ОБ АКТЕРСКОМ МАСТЕРСТВЕ И УКРАИНСКОМ КИНО

У вас уже большая и разножанровая фильмография. Можете ли вы сейчас по нескольким страницам сценария понять, что это точно не ваша история? Какие моменты сразу становятся для вас "красными флажками"?

В основном я отказываюсь от ролей из-за очень плотного графика в других проектах. Но дважды отказывался из-за собственных убеждений. Не мое. Точка!

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Есть ли роль, ради которой вы могли бы согласиться на значительно меньший гонорар просто потому, что очень хотели бы ее сыграть?

Дело не в роли. Есть несколько режиссеров, которых я безгранично уважаю и которым безгранично благодарен. И если бы они сказали: "Тьома, надо! Денег нет. Сможешь?" – я бы без колебаний ответил: "Да". Люди и человечность, отношения, уважение, любовь к своей профессии, жажда творить прекрасное – вот что для меня решающее.

После нескольких успешных проектов актера часто начинают приглашать играть похожих персонажей. Чувствовали ли вы на себе такой образ? От какого образа вам хотелось бы отойти?

Помню, как Ромчик Ясиновский звонит мне и говорит, что я вечно играю похожих персонажей и с этим нужно что-то делать. Например, побрить голову. Конечно, я отказался от такого предложения. Тем более, я не просил совета. Говорю ему: "Ромчик, мое амплуа – это мой хлеб, поэтому было бы глупо от него отказываться". Через некоторое время он сам так и поступил – побрил голову. Встречаюсь с ним, спрашиваю: "Ну как?" А он говорит (не вспомню дословно) что-то вроде: "Меня просто перестали снимать. Вообще". Так что, опять же, не нужно исправлять то, что и так работает.

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Был ли у вас персонаж, с которым после завершения съемок было действительно жаль прощаться?

Да. Как раз снимались с Ромой в фильме "Трое". Я играл Поручика, а Рома – Петра. Вспоминаю последний съемочный день – мы все плакали. Долго стояли с актерами и просто горько плакали. Я еще несколько месяцев ходил как зачарованный этим проектом. Трудно было сниматься почему-то после него.

Очень жаль, что у этого фильма тяжелая судьба. Он снимался в 2016 году, а вышел в 2025-м и, к сожалению, прошел мимо зрителя. Я почти уверен, что вы о нем даже не слышали. Советую его найти и посмотреть.

Также я снялся в четвертом сезоне сериала "Крепостная" – семь месяцев съемок, семь прекрасных месяцев настоящего погружения в глубокую и сложную роль. Это было очень сильно. Вспоминаю с любовью.

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В актерской профессии много отказов: кастинги, после которых не звонят, роли, которые достаются другому. С годами вы стали воспринимать это спокойнее или каждое профессиональное "нет" все равно немного задевает?

На этапе кастинга, если выбирают другого актера, это нормально. Ну, не утвердили. Идем дальше. А вот когда тебя утверждают, две недели идут сложные переговоры по графику, все решается, через пару дней съемочный день, ты готовишься и вдруг получаешь короткое сообщение: "Тебя сняли с роли". Вот это больно.

И это не какая-то там маленькая роль. Это безумно крутой художественный фильм с классной ролью. Он выйдет в прокат в следующем году, и я надеюсь, что побьет все рейтинги. Знаю, что вам не терпится узнать название фильма, но пусть это пока останется тайной.

Артемий Егоров / Фото Big Hand Films



Что для вас в профессии страшнее: какое-то время оставаться без работы или много работать в проектах, которыми потом не очень гордитесь?

Я не снимаюсь в плохих проектах. Это мое кредо. Не знаю, каким был бы фильм или сериал без меня, но если я там есть – значит, это хороший фильм или сериал. И я горжусь каждым из них.

Поэтому для меня страх – как раз оставаться без съемок. Кстати, я вообще не считаю то, чем занимаюсь, работой. Я безработный уже очень много лет подряд. Съемки – это творчество, создание, созидание. Я занимаюсь искусством. Да и вообще чем угодно, только не работой.

Как вы сами понимаете, что роль удалась? Вам важна реакция режиссера и зрителей или есть внутреннее ощущение, когда самому уже все понятно?

На этот простой вопрос есть очень простой ответ – никак. (смеется) Это многогранный процесс. Иногда внутреннее ощущение шепчет, что я сыграл хорошо, а в кадре – ну просто ужас. Иногда кажется, что сыграл плохо, а режиссер говорит, что хорошо. Я выбираю второй вариант – доверяю режиссеру. Например, Саше Кириенко я доверяю безоговорочно.

Украинских фильмов в последние годы стало значительно больше. Что, по вашему мнению, должно измениться, чтобы зритель выбирал украинское кино не из чувства долга, а потому, что его действительно хочется смотреть?

После выхода фильма "Поезд в 31 декабря" мне писали сотни сообщений. Очень часто меня узнавали на улице или в кафе и взрослые, и дети. Люди с улыбками, полные радости, благодарили за фильм. И я ни разу не заподозрил, что они пошли на него из чувства долга. Люди просто хотели получить хорошие эмоции и получили их.

Есть мнение, что украинское кино иногда боится быть просто развлекательным – будто каждая картина обязательно должна нести большую миссию. Вам близка такая точка зрения?

Любой фильм несет миссию. В том числе и развлекательный. ОСОБЕННО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ! Вопрос в том, что миссии могут быть разного уровня: глубокие или поверхностные, вдохновляющие или, наоборот, разрушительные. Так или иначе, миссия существует. Развлекательное кино должно вдохновлять на жизнь, отвлекая нас от того, что происходит на улице. Если люди полтора часа посмеются, поднимут себе настроение и выйдут из кинотеатра чуть счастливее – это и есть миссия.

О ПОПУЛЯРНОСТИ, ХАРАКТЕРЕ И ЛИЧНОМ

Зрители часто переносят характер экранного героя на самого актера. Какое самое ошибочное представление о вас складывается у людей после ваших ролей?

Это большая проблема. Зритель рад обманываться – я неоднократно говорил об этом в соцсетях. Недавно одна женщина оставила комментарий, что отписывается от меня, потому что где-то в интервью я сказал слово "ж…па". А она такого от меня не ожидала. (смеется) Она себе что-то нафантазировала, надумала – и сама в это поверила. Ну не будьте наивными, люди. Актеры – не те, кого они играют. Я не Олег Анатолич, не Пол Гордийчак, не Михаил Морозов и даже не Борис. Я Артем. Со своим прошлым – хорошим и плохим, – но абсолютно не связанным с моими героями. Я другой. Точка.

Вы сегодня довольны тем, как складывается ваша жизнь, или внутри все равно остается ощущение: "я еще не там, где хочу быть"?

Благодарен за все, что уже есть. И поверьте, этого немало. Но до конца не доволен, потому что когда-то мечтал о гораздо большем. Гораздо большем! И не достиг даже половины. Но жизнь продолжается. Время покажет, что и как.

О ДРУЗЬЯХ, СЕМЬЕ И ЖИЗНИ ВНЕ КАМЕРЫ

В актерской среде конкуренция неизбежна. Есть ли у вас настоящие друзья среди коллег – те, за кого вы можете искренне порадоваться, даже если роль, на которую претендовали и вы, досталась им?

Все фамилии будут в следующих ответах. (смеется)

Есть ли актер или актриса, с кем знакомство началось на съемочной площадке, а впоследствии переросло в настоящую дружбу?

Тарас Цимбалюк, Ольга Гришина, Тимур Аслонов, Игорь Портянко, Федор Гуринец. Бывают такие случаи, когда видишь человека впервые и сразу понимаешь, что вы родные души. Так у меня было с Владом Ковтуном.

С кем из украинских актеров вам настолько комфортно работать, что вы согласились бы на совместный проект еще до того, как дочитали сценарий?

Частично ответил выше. Но актеров, с которыми в кайф выходить на площадку, много: и Стас Боклан, и Серега Сипливый, и Наталочка Денисенко, Оленька Сумская, Андрюха Исаенко, Катюха Кузнецова, Аня Саливанчук и Тоня Хижняк. Кстати, мы с Тоней сейчас ворвались в 8-й сезон "Домика на счастье". Мне везет на классных партнеров. Ценю.

Остались ли у вас друзья еще со школьных или студенческих лет, которые знали вас задолго до популярности и до сих пор могут сказать вам все прямо?

Есть мой духовный брат Жека Громов. Мы познакомились на курсах актерского мастерства Одесской киностудии в далеком 2009-м. Вместе работали в театре, на разных подработках, вместе мечтали о большом, попытались создать свою кинокомпанию, даже сняли несколько короткометражек и клипов. Жека всегда хотел быть режиссером и был очень близок к своей цели, но все перечеркнула полномасштабная война. Сейчас Жека в ВСУ, защищает небо, так что режиссура пока на паузе. Люблю тебя, брат! Все еще впереди!

Есть ли у вас какие-то профессиональные суеверия или ритуалы перед началом нового проекта?

Перед началом проекта лучше просто никому ничего не говорить. Особенно в соцсетях. Потому что "радость" некоторых коллег может сильно ударить по голове. (смеется)

Артемий Егоров / Фото Big Hand Films



Что у вас осталось совершенно детского, от чего вы и не собираетесь отказываться?

Я все еще верю в чудеса. Вижу их повсюду. Верю, что хорошего больше, чем плохого. Верю, что у человечества все еще есть шанс. Очень маленький, но весомый. Я ВЕРЮ! Поскольку сейчас выходит фильм о Николае: помните момент, когда поняли, кем на самом деле был тот Николай?

Всегда ездил к своей бабушке на новогодние праздники. Рядом с ее квартирой жила соседка – баба Надя. У нее был очень специфический, гнусавый голос, который было трудно не узнать.

И вот вечером раздался звонок в дверь. Заходит Святой Николай и гнусавым голосом говорит:

– Привет, Артемчик!

А я говорю:

– Привет, бабушка Надя.

И вдруг начинается суматоха. Все начинают бегать, убеждать меня, что это не бабушка Надя. Сразу со всех сторон – подарки, конфеты, попытки отвлечь мое внимание.

Конечно, я обрадовался этому, и кто был под костюмом, уже не имело значения. Но меня не обманешь.

Взрослые почему-то думают, что они самые умные, а дети маленькие и глупенькие. Но это не так!

Есть ли у вас подарок, который вы помните много лет не из-за его стоимости, а из-за человека или истории, которая за ним стояла?

Очень маленькая игрушка-заяц, которая до сих пор со мной. Она стоит на моей чайной доске. Бабушка говорила, что этот заяц будет со мной даже тогда, когда я женюсь. И была права. (смеется)