Сюрреализм просто, – Артур Дронь прокомментировал видео Иена Маккеллена, который прочитал его стихотворение

Недавно в сети появилось видео, на котором Иен Маккеллен прочитал стихотворение украинского ветерана и поэта Артура Дроня. Маккеллен – известный британский актер, номинант на премию Оскар, которого зрители знают по роли Гэндальфа во франшизе "Властелин колец".

Видео, на котором актер декламирует поэзию "Первое к коринфянам", опубликовали на фейсбук-странице Ukraine WOW. А теперь для 24 Канала Артур Дронь рассказал о своей реакции на ролик.

Рекомендуем Что посмотреть в первые дни весны, чтобы начать жизнь с чистого листа

Что сказал Артур Дронь о видео Иена Маккеллена, который прочитал его стихотворение?

Артур Дронь рассказал, что организация Ukraine WOW обратилась к нему еще в январе с идеей, чтобы кто-то из мировых звезд прочитал его стихотворение в знак поддержки Украины накануне годовщины полномасштабного вторжения. По его словам, тогда было отобрано несколько текстов из книги "Здесь были мы", которая вышла на английском языке под названием We Were Here в переводе Юлии Мусаковской в издательстве Jantar.

В то же время поэт не знал, кто именно и какой текст в конце концов прочитает, поэтому находился в ожидании, хотя все равно был приятно удивлен результатом.

Говоря о своих первых впечатлениях от видео, Дронь отметил, что это было одновременно странно и очень трогательно – прежде всего из-за символичности.

Иен Маккеллен известен благодаря роли Гэндальфа из трилогии "Властелин Колец". Это образ света в борьбе со злом, с тьмой Мордора – это то, что нам сильно важно, особенно в такие дни. И вот этот Гендальф читает мой текст об украинских защитниках как величайшее воплощение настоящей ответственной любви. Сюрреализм просто,

– отметил Дронь.

Почему это важно для украинских военных?

Ветеран отметил, что подобные инициативы прежде всего являются проявлением поддержки украинских военных – тех, кому тяжелее всего, ведь они выполняют опасную работу, защищая страну.

Он признался, что ему приятно, что именно его стихотворение прозвучало в исполнении Иена Маккеллена, однако подчеркнул: эта история не о нем лично, а о поддержке украинского народа, прежде всего воинов Вооруженных сил Украины. Поэт отметил, что для него чрезвычайно ценно, что рассказ об украинских солдатах озвучил такой мощный и узнаваемый голос.

Артур Дронь поделился, что хочет одного – чтобы его читателям, коллегам и героям книг больше не угрожала ежедневная опасность и гибель.