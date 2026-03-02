Відео, на якому актор декламує поезію "Перше до коринтян", опублікували на фейсбук-сторінці Ukraine WOW. А тепер для 24 Каналу Артур Дронь розповів про свою реакцію на ролик.

Що сказав Артур Дронь про відео Ієна Маккеллена, який прочитав його вірш?

Артур Дронь розповів, що організація Ukraine WOW звернулася до нього ще в січні з ідеєю, аби хтось зі світових зірок прочитав його вірш на знак підтримки України напередодні річниці повномасштабного вторгнення. За його словами, тоді було відібрано кілька текстів із книжки "Тут були ми", яка вийшла англійською мовою під назвою We Were Here у перекладі Юлії Мусаковської у видавництві Jantar.

Водночас поет не знав, хто саме і який текст зрештою прочитає, тому перебував в очікуванні, хоча все одно був приємно здивований результатом.

Говорячи про свої перші враження від відео, Дронь зазначив, що це було водночас дивно і дуже зворушливо – передусім через символічність.

Ієн Маккеллен відомий завдяки ролі Гендальфа із трилогії "Володар Перснів". Це образ світла в боротьбі зі злом, з темрявою Мордору – це те, що нам сильно важливо, особливо в такі дні. І ось цей Гендальф читає мій текст про українських захисників як найбільше втілення справжньої відповідальної любові. Сюрреалізм просто,

– зазначив Дронь.

Чому це важливо для українських військових?

Ветеран наголосив, що подібні ініціативи насамперед є виявом підтримки українських військових – тих, кому найважче, адже вони виконують найнебезпечнішу роботу, захищаючи країну.

Він зізнався, що йому приємно, що саме його вірш прозвучав у виконанні Ієна Маккеллена, однак підкреслив: ця історія не про нього особисто, а про підтримку українського народу, передусім воїнів Збройних сил України. Поет зазначив, що для нього надзвичайно цінно, що розповідь про українських солдатів озвучив такий потужний і впізнаваний голос.

Артур Дронь поділився, що прагне одного – аби його читачам, колегам і героям книжок більше не загрожувала щоденна небезпека та загибель.