Украинка, снимающаяся вместе с Аль Пачино, назвала 5 фильмов, которые покорили ее

Пока Голливуд штампует римейки, сиквелы и истории о супергероях, некоторые фильмы 90-х до сих пор не уступают современным премьерам. Там Брэд Питт влюбляется, Джулия Робертс покоряет миллионера, а Аль Пачино доказывает, что для гениальной актерской игры спецэффекты вовсе не нужны.

Украинская актриса Ася Гиллер, которая строит карьеру в Голливуде, поделилась с 24 Каналом пятью любимыми фильмами, которые она рекомендует посмотреть каждому. В подборке – романтические комедии, культовая классика и фильмы, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Кто такая Ася Гиллер

Ася родилась в Киеве, получила образование в Лондоне, а в 2024 году переехала в США, чтобы осуществить мечту об актерской карьере.

И, похоже, риск оправдался. Украинка получила одну из главных ролей в хорроре "The Him" вместе с Райаном Филиппом, а также присоединилась к работе над триллером "Captivated", среди актеров которого заявлены Аль Пачино и Кэти Холмс. Премьеры обоих фильмов еще предстоят.

"Красотка", 1990

Успешный бизнесмен Эдвард случайно знакомится с Вивиан, которая зарабатывает на жизнь секс-услугами. Он предлагает ей провести вместе неделю, но деловая договоренность постепенно превращается в настоящие чувства.

Для Аси Гиллер это самый любимый фильм. Именно "Красотка" сделала Джулию Робертс суперзвездой.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает 65% от критиков / 68% от зрителей. Венди Айд из The Times отмечает, что идеальный актерский состав способен превратить даже довольно простую историю в незабываемое кино. А Даниэль Сольцман называет картину ярким отражением глянцевого Голливуда.



"Красотка": смотреть трейлер

"Бестолковые", 1995

Шер – богатая старшеклассница из Беверли-Хиллз, которая обожает моду и убеждена, что способна устроить личную жизнь всех вокруг. Правда, с собственными чувствами все оказывается гораздо сложнее.

Ася рекомендует эту комедию за легкость, юмор, стильные костюмы и атмосферу, после которой настроение автоматически улучшается.

Что говорят критики: Питер Брэдшоу из The Guardian восхищается природным комедийным талантом Алисии Сильверстоун. А Мэтт Брансон из Film Frenzy убежден, что современная интерпретация романа Джейн Остин "Эмма" прекрасно выдержала испытание временем.



"Бестолковые": смотреть трейлер

"Знакомьтесь, Джо Блэк", 1998

К влиятельному бизнесмену Уильяму Перришу приходит сама Смерть, принявшая облик привлекательного молодого человека. Она предлагает сделку: немного больше времени на жизнь в обмен на знакомство с миром людей. Но даже Смерть не застрахована от любви. Особенно если ее играет молодой Брэд Питт.

Ася называет этот фильм невероятным и признается, что он проникает в самую глубину души.

Что говорят критики: Дэвид Оппедисано из Radio Times отмечает мастерскую игру Энтони Хопкинса и неземной образ Брэда Питта. В то же время критики Rotten Tomatoes считают, что почти трехчасовая продолжительность несколько утяжеляет историю.



"Знакомьтесь, Джо Блэк": смотреть трейлер

"Отпуск по обмену", 2006

Две женщины с разных континентов переживают любовные неудачи и решают на Рождество поменяться домами. Казалось бы, обычный отпуск. Но вместе с новыми адресами они неожиданно получают шанс на новую любовь.

Для Аси это один из самых любимых фильмов всех времен. Особенно приятно возвращаться к нему во время рождественских праздников.

Что говорят критики: Энн Коэн из Refinery29 считает, что главная ценность фильма – напоминание о необходимости находить время для себя. А вот часть критиков называет сюжет слишком предсказуемым. Хотя, согласитесь, кто вообще включает рождественскую романтическую комедию ради неожиданного финала?

"Отпуск по обмену": смотреть трейлер

"Запах женщины", 1992

Студент Чарли соглашается подработать сиделкой слепого отставного подполковника Фрэнка Слейда. Однако вместо спокойных выходных его ждет неожиданное путешествие в Нью-Йорк.

Два совершенно разных человека постепенно меняют жизнь друг друга. А Аль Пачино демонстрирует такую актерскую игру, что неудивительно, почему именно за эту роль он получил свой первый "Оскар".

Ася называет "Запах женщины" обязательным для просмотра всем поклонникам хорошего кино.

Что говорят критики: Майк Месси из Gone With The Twins восхищается игрой Аль Пачино, отмечая, что актер настолько убедителен, что фактически затмевает всех остальных персонажей. Именно эта роль принесла Пачино его первый актерский "Оскар".

"Запах женщины": смотреть трейлер

Не так давно известный украинский продюсер посоветовал фильмы, которые произвели на него большое впечатление.