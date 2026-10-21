Как сообщает Harper's Bazaar, одной из самых сильных киноработ продюсер назвал драму "Работа без авторства" режиссера Флориана Генкеля фон Доннерсмарка. Несмотря на продолжительность более трех часов, фильм настолько увлек Таллера, что ему хотелось забыть о телефоне, сообщениях и всем окружающем мире.



"Работа без авторства": смотреть трейлер

Не менее неожиданным открытием стала комедия "Лжец, лжец" с Джимом Керри. Оказалось, что продюсер впервые посмотрел культовый фильм совсем недавно. И настолько увлекся, что уже через три недели пересмотрел его повторно.



"Лжец, лжец": смотреть трейлер

А вот настоящую проверку на эмоциональную устойчивость устроил триллер "Сердце зверя" (2026) с Брэдом Питтом. В центре сюжета – бывший спецназовец и его верный пес, которые пытаются выжить после авиакатастрофы среди дикой природы Аляски.



"Сердце зверя": смотреть трейлер

Таллер признался, что история тронула его настолько, что сдерживать слезы он даже не пытался.

Просто оставил все свои слезы на сиденье в зале кинотеатра, – пошутил продюсер.

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Недавно Тарас Цимбалюк порекомендовал триллер, который его действительно поразил.