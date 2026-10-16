Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк в своем инстаграме порекомендовал психологический триллер с Николь Кидман и Колином Фарреллом. И это не просто очередная история о загадочных убийствах, а настоящее испытание для нервной системы.

Какой фильм рекомендует Тарас Цимбалюк

В инстаграме актер порекомендовал картину "Убийство священного оленя" (2017) режиссера Йоргоса Лантимоса.

Цимбалюк назвал картину кайфовым, тонким и холодным психологическим триллером, отдельно отметив невероятный актерский состав.

О чем фильм "Убийство священного оленя"

В центре сюжета – успешный кардиохирург Стивен Мерфи, у которого есть престижная работа, красивая жена и двое детей. Словом, идеальная жизнь, которая в кино обычно означает только одно: скоро все пойдет наперекосяк.



Фильм, который рекомендует Тарас Цимбалюк / Скриншот из Instagram



Однажды мужчина сближается с загадочным подростком Мартином. Сначала парень кажется совершенно невинным, но постепенно начинает вмешиваться в жизнь семьи. Впоследствии выясняется, что его появление связано с прошлым врача.

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И теперь Стивену предстоит сделать выбор, который может разрушить все, что у него есть.

Кстати, фильм получил награду за лучший сценарий на Каннском кинофестивале в 2017 году.

А если после этого фильма захочется еще немного пощекотать нервы, 24 Канал подготовил для вас подборку увлекательных триллеров. Здесь и жуткие тайны, и неожиданные сюжетные повороты, и финалы, которые заставят усомниться в собственных догадках.