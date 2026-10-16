Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк у своєму Instagram порадив психологічний трилер із Ніколь Кідман та Коліном Фарреллом. І це не просто чергова історія про загадкові вбивства, а справжнє випробування для нервової системи.

Який фільм рекомендує Тарас Цимбалюк

В інстаграмі актор порадив стрічку "Вбивство священного оленя" (2017) режисера Йоргоса Лантімоса.

Цимбалюк назвав картину кайфовим, тонким і холодним психологічним трилером, окремо відзначивши неймовірний акторський склад.

Про що фільм "Вбивство священного оленя"

У центрі сюжету – успішний кардіохірург Стівен Мерфі, який має престижну роботу, красуню-дружину та двох дітей. Словом, ідеальне життя, яке в кіно зазвичай означає лише одне: скоро все піде шкереберть.



Фільм, який радить Тарас Цимбалюк / Скріншот з Інстаграму



Одного дня чоловік зближується із загадковим підлітком Мартіном. Спочатку хлопець здається цілком невинним, але поступово починає втручатися в життя родини. Згодом з'ясовується, що його поява пов'язана з минулим лікаря.

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І тепер Стівену доведеться зробити вибір, який може зруйнувати все, що він має.

До слова, стрічка отримала нагороду за найкращий сценарій на Каннському кінофестивалі у 2017 році.

А якщо після цього фільму захочеться ще трохи полоскотати нерви, 24 Канал підготував для вас добірку захопливих трилерів. Тут і моторошні таємниці, і несподівані сюжетні повороти, і фінали, які змусять сумніватися у власних здогадках.