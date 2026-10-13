24 Канал зібрав п'ять захопливих детективів початку 2000-х, у яких є загадкові вбивства, небезпечні таємниці та несподівані розв'язки. Ці стрічки чудово підійдуть для вечора, якщо звичайні романтичні комедії вже набридли, а хочеться трохи полоскотати нерви.

"Пам'ятай"

Рік: 2000

Жанр: детектив, психологічний трилер

IMDb: 8,4

Леонард Шелбі намагається знайти вбивцю своєї дружини. Проблема лише в тому, що чоловік не здатний запам'ятовувати нову інформацію. Тому він залишає собі записки, фотографії та навіть татуювання з підказками.

Але як розслідувати злочин, якщо вже за кілька хвилин забуваєш, що саме шукав? Крістофер Нолан вирішив ускладнити завдання ще й глядачам, розповівши значну частину історії у зворотному порядку.

Що кажуть критики: Роджер Еберт відзначив незвичайну структуру фільму та переконливу гру Гая Пірса. Водночас критик звернув увагу на окремі сюжетні питання, які залишаються без однозначної відповіді.



"Пам'ятай": дивитись трейлер

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"Безсоння"

Рік: 2002

Жанр: кримінальний детектив, трилер

IMDb: 7,2

Досвідчений детектив Вілл Дормер приїжджає на Аляску, щоб розслідувати вбивство школярки. Однак під час пошуків злочинця стається трагедія, яка змушує поліцейського приховувати власну таємницю. Ситуацію ускладнюють безсоння, постійне денне світло та підозрюваний, який знає про детектива значно більше, ніж хотілося б.

Що кажуть критики: Роджер Еберт високо оцінив психологічну напругу та акторську гру Пачіно й Вільямса. На його думку, Нолану вдалося створити не просто черговий ремейк, а самостійний і захопливий трилер.



"Безсоння": дивитись трейлер

"Таємнича річка"

Рік: 2003

Жанр: кримінальна драма, детектив

IMDb: 7,9

Троє друзів дитинства зустрічаються через багато років за трагічних обставин. Доньку одного з них знаходять убитою, другий розслідує злочин, а третій несподівано опиняється серед підозрюваних.

Минуле, яке всі намагалися забути, поступово повертається. І що ближче герої до правди, то страшнішими стають наслідки.

Що кажуть критики: Роджер Еберт назвав стрічку Клінта Іствуда потужною драмою, яка виходить далеко за межі звичайного детективу. Особливо він відзначив гру акторів та емоційну глибину історії.



"Таємнича річка": дивитись трейлер

"Ідентифікація"

Рік: 2003

Жанр: детектив, психологічний трилер

IMDb: 7,3

Десятеро незнайомців опиняються в придорожньому мотелі через сильну зливу. Дороги затоплені, зв'язку немає, а невдовзі постояльці починають загадково гинути. Зрозуміло одне: серед них може бути вбивця. Але що далі розгортаються події, то складніше зрозуміти, кому можна довіряти.

Що кажуть критики: Роджер Еберт похвалив фільм за хитромудру розв'язку, яка змушує переосмислити попередні події. На його думку, саме фінал перетворює знайому історію про загадкові вбивства на щось значно цікавіше.



"Ідентифікація": дивитись трейлер

"Госфорд-парк"

Рік: 2001

Жанр: детектив, кримінальна драма, чорна комедія

IMDb: 7,2

У розкішному англійському маєтку збираються аристократи та їхня прислуга. У програмі вечора – вишукані вечері, плітки та полювання. Однак усе змінюється, коли одного з гостей знаходять мертвим. Тепер кожен присутній може виявитися підозрюваним. Адже за бездоганними манерами та дорогими костюмами ховається чимало брудних секретів.

Що кажуть критики: Роджер Еберт назвав стрічку Роберта Олтмена видатною роботою та особливо відзначив акторський ансамбль, атмосферу британської аристократії й майстерне переплетення численних сюжетних ліній.

"Госфорд-парк": дивитись трейлер

А якщо після напружених детективів захочеться чогось легшого, маємо для вас добірку культових романтичних комедій 90-х. Тут і незабутні історії кохання, і дотепний гумор, і та сама атмосфера, за яку ми досі обожнюємо кіно тієї епохи.