24 Канал зібрав 5 детективів 90-х, які не втратили свого шарму. Десь буде серійний убивця, десь корумпована поліція, а десь Шерон Стоун – і це вже окрема категорія небезпеки.

"Сім"

Рік: 1995

IMDb: 8,6

В ролях: Бред Пітт, Морган Фрімен, Кевін Спейсі, Гвінет Пелтроу

Двоє детективів розслідують серію жорстоких убивств. Злочинець обирає жертв відповідно до семи смертних гріхів, а кожне нове вбивство стає частиною його моторошного плану.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes має 84% позитивних рецензій. Простими словами – хвалять похмуру атмосферу, гру Пітта й Фрімена та фінал, який дуже складно забути.



"Сім": дивитись трейлер

"Таємниці Лос-Анджелеса"

Рік: 1997

IMDb: 8,2

В ролях: Рассел Кроу, Гай Пірс, Кевін Спейсі, Кім Бейсінгер, Денні Де Віто

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Лос-Анджелес 1950-х здається блискучим лише здалеку. Усередині – корумповані поліцейські, таблоїди, вбивства та троє копів із дуже різним розумінням справедливості. Після загадкового масового вбивства їхні розслідування починають перетинатися.

Що кажуть критики: у стрічки аж 99% на Rotten Tomatoes. Критики особливо хвалять сценарій, темп і сильний акторський склад. Якщо коротко – дуже розумний нуар, який при цьому не перетворюється на двогодинну лекцію.



"Таємниці Лос-Анджелеса": дивитись трейлер

"Мовчання ягнят"

Рік: 1991

IMDb: 8,6

В ролях: Джоді Фостер, Ентоні Гопкінс, Скотт Гленн, Тед Лівайн

Молода курсантка ФБР Клариса Старлінг полює на серійного вбивцю. Щоб зрозуміти його логіку, вона звертається по допомогу до іншого злочинця – блискучого психіатра і канібала Ганнібала Лектера. Прекрасний консультант, якщо не враховувати буквально все інше.

Що кажуть критики: 95% на Rotten Tomatoes. Хвалять напругу, психологічну гру між героями та Фостер із Гопкінсом, які фактично перетворили звичайну розмову через скло на щось страшніше за більшість хорорів.



"Мовчання ягнят": дивитись трейлер

"Підозрілі особи"

Рік: 1995

IMDb: 8,5

В ролях: Гебріел Бірн, Кевін Спейсі, Чезз Палмінтері, Бенісіо дель Торо, Стівен Болдвін

Після кривавої перестрілки в порту поліція допитує одного з небагатьох уцілілих – Вербала Кінта. Він розповідає історію п'ятьох злочинців, великої афери та загадкового кримінального авторитета Кайзера Созе.

Що кажуть критики: 87% на Rotten Tomatoes. Особливо хвалять монтаж, заплутану історію та те, як фільм постійно змушує сумніватися у всьому, що вам щойно розповіли.



"Підозрілі особи": дивитись трейлер

"Основний інстинкт"

Рік: 1992

IMDb: 7,1

В ролях: Майкл Дуглас, Шерон Стоун, Джордж Дзундза, Джинн Тріпплгорн

Детектив Нік Каррен розслідує жорстоке вбивство музиканта. Головною підозрюваною стає письменниця Кетрін Трамелл, яка дивним чином описала дуже схожий злочин у своїй книзі.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 56%. Думки розділилися: Шерон Стоун і напружена атмосфера сподобалися багатьом, а от надмірно провокаційний сюжет – далеко не всім.



"Основний інстинкт": дивитись трейлер

І додайте ще до цього добірку фільмів жахів, які в 00-х користувались неабиякою популярністю.



