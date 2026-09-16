24 Канал згадує п’ять культових жахастиків 2000-х, які можна переглядати і зараз. Адреналін в крові точно підскоче.

"Пункт призначення"

Рік: 2000

IMDb: 6,7

Школяр Алекс перед польотом бачить страшне видіння: літак вибухне. Йому та кільком людям вдається уникнути катастрофи, але є одна проблема – смерть, схоже, дуже не любить, коли псують її розклад.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 50% від критиків і 68% від глядачів. Рецензенти вважали задум сильнішим за реалізацію, але саме ця ідея врешті перетворилася на цілу франшизу.

"Пункт призначення": дивитись трейлер

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"Поворот не туди"

Рік: 2003

IMDb: 6,1

Компанія молодих людей застрягає посеред лісів Західної Вірджинії. Зв’язку немає, допомоги теж, зате неподалік живуть канібали, які зовсім не проти гостей.

Мораль проста: якщо навігатор каже "поверніть праворуч", іноді краще перевірити маршрут ще раз.

Що кажуть критики: вони дали фільму лише 40%, глядачі – 54%. Нічого революційного, зате брудно, жорстко й достатньо нервово, щоб назва назавжди закріпилася у хорор-культурі.

"Поворот не туди": дивитись трейлер

"Дзвінок"

Рік: 2002

IMDb: 7,1

Журналістка Рейчел розслідує легенду про загадкову відеокасету. Подивився запис – отримав телефонний дзвінок – залишилося сім днів життя. Дуже переконлива реклама стримінгових сервісів, якщо подумати.

Що кажуть критики: фільму перепало 72% від критиків на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо хвалили моторошну атмосферу, мінімум крові та гру Наомі Воттс. Глядачі були суворішими – 48%.

"Дзвінок": дивитись трейлер

"Будинок воскових фігур"

Рік: 2005

IMDb: 5,5

Компанія друзів опиняється у майже покинутому містечку й знаходить там музей воскових фігур. Дуже швидко стає зрозуміло, що експонати виглядають підозріло реалістично.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – лише 27% від критиків і 44% від глядачів. Його називали шаблонним підлітковим слешером, однак з роками ставлення змінилося: сама редакція Rotten Tomatoes згодом називала стрічку недооціненою перлиною хорорів 2000-х.

"Будинок воскових фігур": дивитись трейлер

"Пагорби мають очі"

Рік: 2006

IMDb: 6,4

Сімейна поїздка через пустелю перетворюється на кошмар, коли автомобіль ламається у колишній зоні ядерних випробувань. А потім з’ясовується, що вони там далеко не самі.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 51% від критиків і 58% від глядачів. Критики відзначали швидший темп фільму і дуже велику кількість жорстокості – для фанатів жанру це плюс, для всіх інших причина раптом згадати про невідкладні справи.

"Пагорби мають очі": дивитись трелер

А на кінець - закрийте тему ще добірку фільмів на книги Стівена Кінга.