24 Канал згадує п’ять культових жахастиків 2000-х, які можна переглядати і зараз. Адреналін в крові точно підскоче.
"Пункт призначення"
Рік: 2000
IMDb: 6,7
Школяр Алекс перед польотом бачить страшне видіння: літак вибухне. Йому та кільком людям вдається уникнути катастрофи, але є одна проблема – смерть, схоже, дуже не любить, коли псують її розклад.
Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 50% від критиків і 68% від глядачів. Рецензенти вважали задум сильнішим за реалізацію, але саме ця ідея врешті перетворилася на цілу франшизу.
"Пункт призначення": дивитись трейлер
"Поворот не туди"
Рік: 2003
IMDb: 6,1
Компанія молодих людей застрягає посеред лісів Західної Вірджинії. Зв’язку немає, допомоги теж, зате неподалік живуть канібали, які зовсім не проти гостей.
Мораль проста: якщо навігатор каже "поверніть праворуч", іноді краще перевірити маршрут ще раз.
Що кажуть критики: вони дали фільму лише 40%, глядачі – 54%. Нічого революційного, зате брудно, жорстко й достатньо нервово, щоб назва назавжди закріпилася у хорор-культурі.
"Поворот не туди": дивитись трейлер
"Дзвінок"
Рік: 2002
IMDb: 7,1
Журналістка Рейчел розслідує легенду про загадкову відеокасету. Подивився запис – отримав телефонний дзвінок – залишилося сім днів життя. Дуже переконлива реклама стримінгових сервісів, якщо подумати.
Що кажуть критики: фільму перепало 72% від критиків на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо хвалили моторошну атмосферу, мінімум крові та гру Наомі Воттс. Глядачі були суворішими – 48%.
"Дзвінок": дивитись трейлер
"Будинок воскових фігур"
Рік: 2005
IMDb: 5,5
Компанія друзів опиняється у майже покинутому містечку й знаходить там музей воскових фігур. Дуже швидко стає зрозуміло, що експонати виглядають підозріло реалістично.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – лише 27% від критиків і 44% від глядачів. Його називали шаблонним підлітковим слешером, однак з роками ставлення змінилося: сама редакція Rotten Tomatoes згодом називала стрічку недооціненою перлиною хорорів 2000-х.
"Будинок воскових фігур": дивитись трейлер
"Пагорби мають очі"
Рік: 2006
IMDb: 6,4
Сімейна поїздка через пустелю перетворюється на кошмар, коли автомобіль ламається у колишній зоні ядерних випробувань. А потім з’ясовується, що вони там далеко не самі.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 51% від критиків і 58% від глядачів. Критики відзначали швидший темп фільму і дуже велику кількість жорстокості – для фанатів жанру це плюс, для всіх інших причина раптом згадати про невідкладні справи.
"Пагорби мають очі": дивитись трелер
А на кінець - закрийте тему ще добірку фільмів на книги Стівена Кінга.