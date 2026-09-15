Тому 24 Канал зібрав п'ять менш очевидних екранізацій Кінга. Тут є діти-фанатики, вампіри, проклята мавпа й навіть звичайна прогулянка, після якої слово "кардіо" набуває зовсім іншого значення.

"Діти кукурудзи"

Рік: 2020

Жанр: горор, трилер

IMDb: 5,6

Молода пара випадково опиняється у маленькому містечку, де немає дорослих. Дуже швидко з'ясовується чому: місцеві діти створили релігійний культ і вирішили, що всім старшим за 18 років краще довго не затримуватися серед кукурудзи. Словом, ідеальне місце для тих, хто колись казав: "Діти – квіти життя".

Що кажуть критики й глядачі: оцінки далеко не королівські – 38% від критиків та 40% від аудиторії на Rotten Tomatoes. Оглядачі визнають сильну зав'язку та атмосферу, але вважають, що далі фільм не використовує потенціал історії на повну.



"Діти кукурудзи": дивитись трейлер

"1922"

Рік: 2017

Жанр: психологічний горор, драма, трилер

IMDb: 6,2

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Фермер Вілфред Джеймс не хоче втрачати землю після того, як дружина вирішує продати її та переїхати. Тож чоловік знаходить максимально невдалий спосіб розв'язання сімейної суперечки – переконує сина допомогти йому вбити матір. А далі приходять провина, параноя і щури. Дуже багато щурів.

Що кажуть критики й глядачі: на Rotten Tomatoes 92% від критиків і 58% від аудиторії. Критики особливо відзначають повільну, гнітючу атмосферу та гру Томаса Джейна.



"1922": дивитись трейле

"Довга хода"

Рік: 2025

Жанр: антиутопія, психологічний трилер, горор

IMDb: 6,6

У тоталітарній Америці група хлопців бере участь у змаганні "Довга хода". Правило просте: потрібно постійно йти з визначеною швидкістю. Сповільнився кілька разів – тебе вбивають.

Що кажуть критики й глядачі: на Rotten Tomatoes 88%. Оглядачі хвалять Купера Гоффмана та Девіда Джонссона, а сам фільм – за те, що за жорстокою концепцією він знаходить історію про дружбу, страх і смертність.



"Довга хода": дивитись трейлер

"Мавпа"

Рік: 2025

Жанр: горор, чорна комедія

IMDb: 5,9

Брати-близнюки знаходять стару механічну мавпу свого батька. Після цього люди навколо починають помирати настільки дивно, що швидко стає зрозуміло: іграшку варто було залишити на горищі.

Що кажуть критики й глядачі: критикам фільм зайшов більше – 77% проти 55% у глядачів на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять режисера Осгуда Перкінса за криваві сцени та чорний гумор, тоді як частина аудиторії вважає історію надто хаотичною.



"Мавпа": дивитись трейлер

"Салимове лігво"

Рік: 2024

Жанр: горор, вампірський трилер

IMDb: 5,6

Письменник Бен Мірс повертається до рідного містечка Джерусалимс-Лот у пошуках натхнення для нової книги. Замість творчої кризи він отримує дещо цікавіше – місто поступово захоплюють вампіри.

Що кажуть критики й глядачі: на Rotten Tomatoes 45% від критиків і 38% від аудиторії. Оглядачі називають стрічку добротним олдскульним вампірським горором, однак наголошують, що найкращою адаптацією роману Кінга вона навряд чи стане.



"Салимове лігво": дивитись трейлер

Ну і як без ще однієї добірки фільмів жахастиків на вечір. Як лякатись, то лякатись на повну.