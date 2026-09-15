Поэтому 24 Канал собрал пять менее очевидных экранизаций произведений Кинга. Здесь есть дети-фанатики, вампиры, проклятая обезьяна и даже обычная прогулка, после которой слово "кардио" приобретает совершенно иное значение.

"Дети кукурузы"

Год: 2020

Жанр: хоррор, триллер

IMDb: 5,6

Молодая пара случайно оказывается в маленьком городке, где нет взрослых. Очень скоро выясняется, почему: местные дети создали религиозный культ и решили, что всем старше 18 лет лучше не задерживаться среди кукурузы. Одним словом, идеальное место для тех, кто когда-то говорил: "Дети – цветы жизни".

Что говорят критики и зрители: оценки далеко не королевские – 38 % от критиков и 40 % от аудитории на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают сильную завязку и атмосферу, но считают, что далее фильм не использует потенциал истории в полной мере.



"Дети кукурузы": смотреть трейлер

"1922"

Год: 2017

Жанр: психологический хоррор, драма, триллер

IMDb: 6,2

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Фермер Уилфред Джеймс не хочет терять землю после того, как жена решает продать ее и переехать. Поэтому мужчина находит самый неудачный способ разрешения семейного спора – убеждает сына помочь ему убить мать. А дальше наступают чувство вины, паранойя и крысы. Очень много крыс.

Что говорят критики и зрители: на Rotten Tomatoes 92 % критиков и 58 % зрителей. Критики особенно отмечают медленную, гнетущую атмосферу и игру Томаса Джейна.



"1922": смотреть трейлер

"Долгий путь"

Год: 2025

Жанр: антиутопия, психологический триллер, хоррор

IMDb: 6,6

В тоталитарной Америке группа парней участвует в соревновании "Долгий марш". Правило простое: нужно постоянно идти с заданной скоростью. Замедлился несколько раз – тебя убивают.

Что говорят критики и зрители: на Rotten Tomatoes – 88%. Обозреватели хвалят Купера Гоффмана и Дэвида Джонссона, а сам фильм – за то, что за жестокой концепцией он скрывает историю о дружбе, страхе и смертности.



"Долгий путь": смотреть трейлер

"Обезьяна"

Год: 2025

Жанр: хоррор, черная комедия

IMDb: 5,9

Братья-близнецы находят старую механическую обезьяну своего отца. После этого люди вокруг начинают умирать настолько странно, что быстро становится понятно: игрушку стоило оставить на чердаке.

Что говорят критики и зрители: критикам фильм понравился больше – 77% против 55% у зрителей на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят режиссера Осгуда Перкинса за кровавые сцены и черный юмор, тогда как часть аудитории считает историю слишком хаотичной.



"Обезьяна": смотреть трейлер

"Салимово логово"

Год: 2024

Жанр: хоррор, вампирский триллер

IMDb: 5,6

Писатель Бен Мирс возвращается в родной городок Иерусалимс-Лот в поисках вдохновения для новой книги. Вместо творческого кризиса он получает нечто более интересное – город постепенно захватывают вампиры.

Что говорят критики и зрители: на Rotten Tomatoes 45% от критиков и 38% от зрителей. Обозреватели называют картину добротным олдскульным вампирским хоррором, однако отмечают, что лучшей экранизацией романа Кинга она вряд ли станет.



"Салимово логово": смотреть трейлер

Ну и как же обойтись без еще одной подборки фильмов ужасов на вечер. Если уж пугаться, то пугаться по полной программе.