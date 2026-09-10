Где-то в подвале обязательно найдется что-то, что лучше было бы не открывать, в зеркале – лишний человек, а предыдущие владельцы почему-то очень поспешно уехали. Поэтому 24 Канал собрал захватывающие фильмы, после просмотра которых чтение объявлений о недвижимости уже не будет таким беззаботным.

"Ночной дом"

Год: 2020

Жанр: ужасы, мистика, триллер

IMDb: 6,4

Режиссер: Дэвид Брукнер

В ролях: Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Кертис-Холл, Эван Джоникайт

После внезапной смерти мужа Бет остается одна в большом доме на берегу озера, который он построил для них. Казалось бы, идеальное место, чтобы пережить утрату: тишина, вода, лес и никаких соседей, которые могут зайти "просто на кофе".

Но вскоре Бет начинают преследовать странные сны и видения. Женщина постепенно находит вещи мужа, которые заставляют ее сомневаться не только в собственном здравом смысле, но и в том, насколько хорошо она вообще знала человека, с которым жила.

Что говорят критики и зрители: это редкий случай, когда критики отнеслись к фильму гораздо более благосклонно. Rotten Tomatoes присвоил картине 88% от критиков и 69% от зрителей. Отдельно хвалили атмосферу и игру Ребекки Холл, хотя части зрителей финал показался запутанным.

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"Ночной дом": смотреть трейлер

"Ключи от всех дверей"

Год: 2005

Жанр: ужасы, мистика, триллер

IMDb: 6,5

Режиссер: Иэн Софтли

В ролях: Кейт Хадсон, Питер Сарсгаард, Джина Роулендс, Джон Герт

Кэролайн устраивается сиделкой к пожилому мужчине, который живет со своей женой в старинном поместье в Луизиане. И вот здесь стоило бы насторожиться уже при слове "старинное поместье".

Девушка получает ключ, открывающий практически все двери дома, и начинает исследовать его комнаты. Впоследствии она находит странные предметы, узнает о темном прошлом дома и понимает, что его обитатели скрывают гораздо больше, чем казалось сначала.

Что говорят критики и зрители: Rotten Tomatoes оценивает фильм лишь на 38% по мнению критиков и на 58% по мнению зрителей. Критики упрекали картину в шаблонности, но зрителям понравились атмосфера, мистика и финальный поворот.

"Ключи от всех дверей": смотреть трейлер

"Винчестер. Дом, построенный призраками"

Год: 2018

Жанр: ужасы, мистика, триллер, биографическая драма

IMDb: 5,5

Режиссеры: Майкл Спириг, Питер Спириг

В ролях: Хелен Миррен, Джейсон Кларк, Сара Снук

На этот раз у дома еще более интересная история. Сара Винчестер – наследница огромного состояния – годами строит свой особняк, который постепенно превращается в настоящий архитектурный лабиринт.

Семь этажей, сотни комнат, лестницы, ведущие к потолку, двери, за которыми может оказаться стена, и коридоры, появляющиеся и исчезающие в процессе строительства. Причина такого строительного энтузиазма тоже не очень жизнерадостная: Сара убеждена, что души погибших от винтовок Winchester преследуют ее семью. Поэтому дом должен стать для них своеобразной тюрьмой.

Что говорят критики и зрители: Rotten Tomatoes дает всего 12% от критиков и 32% от зрителей. Критики считали, что фантастическая история реального дома имела гораздо больший потенциал, чем его киноверсия.

"Винчестер. Дом, построенный призраками": смотреть трейлер

"Дом 32"

Год: 2020

Жанр: ужасы, мистика, триллер, драма

IMDb: 5,6

Режиссер: Альберт Пинто

В ролях: Бегонья Варгас, Иван Маркос, Беа Сегура, Хавьер Ботет

1970-е. Семья переезжает из деревни в Мадрид, мечтая о новой жизни в большом городе. И, как это часто бывает в фильмах ужасов, находит квартиру.

Сначала все выглядит нормально. Новый район, новое жилье, новые перспективы. А потом в доме начинает происходить что-то очень странное. Семья постепенно понимает, что у квартиры есть своя история, а вместе с ней – и весьма нежелательные обитатели. Причем выселить их стандартными методами вроде "это моя частная собственность" не получится.

Что говорят критики и зрители: на Rotten Tomatoes – 43 % от критиков и 24 % от зрителей, хотя отдельные рецензенты отмечали атмосферу и удачные страшные сцены.

"Дом 32": смотреть трейлер

"Призраки в Коннектикуте"

Год: 2009

Жанр: ужасы, мистика, триллер, драма

IMDb: 5,9

Режиссер: Питер Корнвелл

В ролях: Вирджиния Мэдсен, Мартин Донован, Элиас Котеас, Кайл Галлнер

Семья переезжает в дом в Коннектикуте, чтобы быть поближе к больнице, где проходит лечение их сын Мэтт. Казалось бы, вполне понятная причина для переезда.

Вот только новый дом оказывается бывшим похоронным бюро с очень неприятной историей. Вскоре семья начинает замечать паранормальные явления, а Мэтт все сильнее ощущает присутствие чего-то потустороннего.

Что говорят критики и зрители: Rotten Tomatoes дает фильму лишь 18% от критиков, тогда как оценка зрителей – 45%. Критики отмечали атмосферу и отдельные страшные моменты, но упрекали фильм в чрезмерной зависимости от привычных клише жанра.

"Призраки в Коннектикуте": смотреть трейлер

Ну а после таких фильмов стоит немного расслабиться – поэтому предлагаем подборку комедий, чтобы немного снять напряжение.