Десь у підвалі обов'язково знайдеться щось, що краще було не відкривати, у дзеркалі – хтось зайвий, а попередні власники чомусь дуже поспішно виїхали. Тож 24 Канал зібрав захоплюючі фільми, після яких перегляд оголошень про нерухомість уже не буде таким безтурботним.

"Нічний будинок"

Рік: 2020

Жанр: жахи, містика, трилер

IMDb: 6,4

Режисер: Девід Брукнер

У ролях: Ребекка Голл, Сара Голдберг, Вонді Кертіс-Голл, Еван Джонікайт

Після раптової смерті чоловіка Бет залишається сама у великому будинку на березі озера, який він побудував для них. Начебто ідеальне місце для того, щоб пережити втрату: тиша, вода, ліс і жодних сусідів, які можуть зайти "просто на каву".

Але невдовзі Бет починають переслідувати дивні сни та видіння. Жінка поступово знаходить речі чоловіка, які змушують її сумніватися не лише у власному здоровому глузді, а й у тому, наскільки добре вона взагалі знала людину, з якою жила.

Що кажуть критики та глядачі: тут рідкісний випадок, коли критики були значно прихильнішими до фільму. Rotten Tomatoes дав стрічці 88% від критиків і 69% від глядачів. Окремо хвалили атмосферу та гру Ребекки Голл, хоча частині глядачів фінал здався заплутаним.

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"Нічний будинок": дивитись трейлер

"Ключі від усіх дверей"

Рік: 2005

Жанр: жахи, містика, трилер

IMDb: 6,5

Режисер: Ієн Софтлі

У ролях: Кейт Гадсон, Пітер Сарсґаард, Джина Роулендс, Джон Герт

Керолайн влаштовується доглядальницею до літнього чоловіка, який живе зі своєю дружиною у старому маєтку в Луїзіані. І ось тут варто було б насторожитися вже на слові "старий маєток".

Дівчина отримує ключ, який відкриває практично всі двері будинку, і починає досліджувати його кімнати. Згодом вона знаходить дивні предмети, дізнається про темне минуле будинку й розуміє, що його мешканці приховують значно більше, ніж спочатку здавалося.

Що кажуть критики та глядачі: Rotten Tomatoes оцінює його лише на 38% від критиків і 58% від глядачів. Критики дорікали стрічці шаблонністю, але глядачам зайшли атмосфера, містика та фінальний поворот.

"Ключі від усіх дверей": дивитись трейлер

"Вінчестер. Будинок, збудований привидами"

Рік: 2018

Жанр: жахи, містика, трилер, біографічна драма

IMDb: 5,5

Режисери: Майкл Спіріґ, Пітер Спіріґ

У ролях: Гелен Міррен, Джейсон Кларк, Сара Снук

Цього разу будинок має ще цікавішу історію. Сара Вінчестер – спадкоємиця величезних статків – роками будує свій маєток, який поступово перетворюється на справжній архітектурний лабіринт.

Сім поверхів, сотні кімнат, сходи, які ведуть у стелю, двері, за якими може виявитися стіна, і коридори, що з'являються та зникають у процесі будівництва. Причина такого будівельного ентузіазму теж не дуже життєрадісна: Сара переконана, що душі загиблих від гвинтівок Winchester переслідують її родину. Тому будинок має стати для них своєрідною в'язницею.

Що кажуть критики та глядачі: Rotten Tomatoes дає лише 12% від критиків і 32% від глядачів. Критики вважали, що фантастична історія реального будинку мала набагато більший потенціал, ніж його кіноверсія.

"Вінчестер. Будинок, збудований привидами": дивитись трейлер

"Будинок 32"

Рік: 2020

Жанр: жахи, містика, трилер, драма

IMDb: 5,6

Режисер: Альберт Пінто

У ролях: Бегонья Варґас, Іван Маркос, Беа Сеґура, Хав'єр Ботет

1970-ті. Сім'я переїжджає із села до Мадрида, мріючи про нове життя у великому місті. І, як це часто буває у фільмах жахів, знаходить квартиру.

Перший час усе виглядає нормально. Новий район, нове житло, нові перспективи. А потім у будинку починає відбуватися щось дуже дивне. Сім'я поступово розуміє, що квартира має власну історію, а разом із нею – і дуже небажаних мешканців. Причому виселити їх стандартними методами на кшталт "це моя приватна власність" не вийде.

Що кажуть критики та глядачі: На Rotten Tomatoes – 43% від критиків і 24% від глядачів, хоча окремі рецензенти відзначали атмосферу та вдалі страшні сцени.

"Будинок 32" : дивитись трейлер

"Привиди в Конектикуті"

Рік: 2009

Жанр: жахи, містика, трилер, драма

IMDb: 5,9

Режисер: Пітер Корнвелл

У ролях: Вірджинія Медсен, Мартін Донован, Еліас Котеас, Кайл Галлнер

Сім'я переїжджає до будинку в Конектикуті, щоб бути ближче до лікарні, де проходить лікування їхній син Метт. Здавалося б, цілком зрозуміла причина для переїзду.

От тільки новий будинок виявляється колишнім похоронним приміщенням із дуже неприємною історією. Незабаром родина починає помічати паранормальні явища, а Метт дедалі сильніше відчуває присутність чогось потойбічного.

Що кажуть критики та глядачі: Rotten Tomatoes дає фільму лише 18% від критиків, тоді як оцінка глядачів – 45%. Критики відзначали атмосферу та окремі страшні моменти, але дорікали фільму надмірною залежністю від знайомих кліше жанру.

"Привиди в Конектикуті" : дивитись трейлер

Ну і після таких фільмів варто трішки розслабитися – тому ловить добірку комедій, щоб трішки зняти напругу.