Романтичні комедії тієї епохи досі залишаються чудовим вибором для затишного вечора. 24 Канал зібрав п'ять культових фільмів 90-х, у яких є все: від незграбних зізнань до історій кохання, що навряд чи витримали б перевірку реальністю.

"Красуня"

Рік: 1990

IMDb: 7,1

Заможний бізнесмен Едвард Льюїс випадково знайомиться з Вівіан – секс-працівницею з Голлівудського бульвару. Він пропонує їй провести разом кілька днів за гроші, але професійна домовленість поступово перетворюється на романтичну історію.

Джулія Робертс і Річард Гір доводять, що навіть найбільш неправдоподібний сюжет можна зробити чарівним. Особливо якщо додати розкішні сукні, дорогі готелі та чоловіка, який готовий витрачати гроші без жодних запитань.

Що кажуть критики: Роджер Еберт високо оцінив стрічку, назвавши її напрочуд ніжною та романтичною казкою. На думку критика, попри неоднозначну тему, фільм зберігає щирість і теплоту.



"Красуня": дивитись трейлер

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"Поки ти спав"

Рік: 1995

IMDb: 6,8

Сором'язлива працівниця метро Люсі давно закохана в незнайомця, якого щодня бачить на роботі. Одного дня вона рятує його з-під коліс потяга, але чоловік опиняється в комі. Через випадкове непорозуміння його родина вирішує, що Люсі – наречена постраждалого.

Ситуація ускладнюється, коли дівчина починає закохуватися в брата свого уявного нареченого. Схоже, простіше було б одразу зізнатися у брехні, але тоді не вийшло б романтичної комедії.

Що кажуть критики: Роджер Еберт зазначив, що спочатку фільм здається надто передбачуваним, однак поступово підкорює своєю теплотою. Особливо він відзначив Сандру Буллок і Білла Пуллмана, між героями яких відчувається природна симпатія.

"Поки ти спав": дивитись трейлер

"Вам лист"

Рік: 1998

IMDb: 6,7

Власниця маленької книгарні Кетлін Келлі ненавидить бізнесмена Джо Фокса, чия велика книжкова мережа загрожує знищити її справу. Однак в інтернеті вони анонімно листуються та поступово закохуються одне в одного.

Іронія в тому, що в реальному житті ці двоє ледве витримують товариство одне одного. Словом, історія про те, що іноді краще не знати, хто сидить по той бік екрана.

Що кажуть критики: Роджер Еберт похвалив екранну хімію Тома Генкса та Мег Раян, а також чарівність самої історії. Водночас критики Time Out зауважили, що другорядні персонажі недостатньо розкриті, а головних героїв не завжди легко зрозуміти.

"Вам лист": дивитись трейлер

"Ноттінг-Гілл"

Рік: 1999

IMDb: 7,2

Звичайний власник лондонської книгарні Вільям Такер випадково знайомиться з голлівудською суперзіркою Анною Скотт. Між ними спалахує роман, однак різниця у способі життя та постійна увага папараці перетворюють стосунки на справжнє випробування.

Г'ю Грант у ролі незграбного британця та Джулія Робертс в образі недосяжної кінодіви створили одну з найвпізнаваніших романтичних пар 90-х.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 84% позитивних рецензій. Роджер Еберт похвалив дотепні діалоги та акторський дует, хоча зауважив, що герой Г'ю Гранта іноді аж надто незграбний, а музика надмірно підкреслює емоції.

"Ноттінг-Гілл": дивитись трейлер

"10 причин моєї ненависті"

Рік: 1999

IMDb: 7,4

Старшокласниця Кет Стретфорд не цікавиться романтичними стосунками та відверто зневажає більшість хлопців. Однак її молодша сестра не може ходити на побачення, поки Кет не знайде собі пару. Тож однокласники вирішують заплатити загадковому Патріку, щоб той закохав у себе неприступну дівчину.

Звісно, план ідеально працює лише до моменту, коли у справу втручаються справжні почуття.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав 72% позитивних рецензій. Оглядачі особливо відзначали харизму Гіта Леджера, гру Джулії Стайлз та дотепний сценарій, який перетворив шекспірівську "Приборкання норовливої" на сучасну підліткову комедію.

"10 причин моєї ненависті": дивитись трейлер

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