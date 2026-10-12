Романтические комедии той эпохи до сих пор остаются отличным выбором для уютного вечера. 24 Канал собрал пять культовых фильмов 90-х, в которых есть все: от неловких признаний до любовных историй, которые вряд ли выдержали бы проверку реальностью.

"Красавица"

Год: 1990

IMDb: 7,1

Состоятельный бизнесмен Эдвард Льюис случайно знакомится с Вивиан – секс-работницей с Голливудского бульвара. Он предлагает ей провести вместе несколько дней за деньги, но профессиональная договоренность постепенно превращается в романтическую историю.

Джулия Робертс и Ричард Гир доказывают, что даже самый неправдоподобный сюжет можно сделать очаровательным. Особенно если добавить роскошные платья, дорогие отели и мужчину, готового тратить деньги без лишних вопросов.

Что говорят критики: Роджер Эберт высоко оценил картину, назвал ее удивительно нежной и романтичной сказкой. По мнению критика, несмотря на неоднозначную тему, фильм сохраняет искренность и теплоту.



"Красавица": смотреть трейлер

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"Пока ты спал"

Год: 1995

IMDb: 6,8

Застенчивая сотрудница метро Люси давно влюблена в незнакомца, которого каждый день видит на работе. Однажды она спасает его из-под колес поезда, но мужчина впадает в кому. Из-за случайного недоразумения его семья решает, что Люси – невеста пострадавшего.

Ситуация усложняется, когда девушка начинает влюбляться в брата своего мнимого жениха. Похоже, проще было бы сразу признаться во лжи, но тогда не получилась бы романтическая комедия.

Что говорят критики: Роджер Эберт отметил, что поначалу фильм кажется слишком предсказуемым, однако постепенно покоряет своей теплотой. Особенно он выделил Сандру Баллок и Билла Пуллмана, между героями которых чувствуется естественная симпатия.

"Пока ты спал": смотреть трейлер

"Вам письмо"

Год: 1998

IMDb: 6,7

Владелица небольшого книжного магазина Кэтлин Келли ненавидит бизнесмена Джо Фокса, чья большая книжная сеть угрожает уничтожить ее дело. Однако в интернете они анонимно переписываются и постепенно влюбляются друг в друга.

Ирония в том, что в реальной жизни эти двое едва выносят общество друг друга. Словом, история о том, что иногда лучше не знать, кто сидит по ту сторону экрана.

Что говорят критики:" " Роджер Эберт похвалил экранную химию Тома Хэнкса и Мэг Райан, а также очарование самой истории. В то же время критики Time Out отметили, что второстепенные персонажи недостаточно раскрыты, а главных героев не всегда легко понять.

"Вам письмо": смотреть трейлер

"Ноттинг-Хилл"

Год: 1999

IMDb: 7,2

Обычный владелец лондонского книжного магазина Уильям Такер случайно знакомится с голливудской суперзвездой Анной Скотт. Между ними завязывается роман, однако разница в образе жизни и постоянное внимание папарацци превращают отношения в настоящее испытание.

Хью Грант в роли неуклюжего британца и Джулия Робертс в образе недосягаемой кинодивы создали одну из самых узнаваемых романтических пар 90-х.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 84% положительных рецензий. Роджер Эберт похвалил остроумные диалоги и актерский дуэт, хотя заметил, что герой Хью Гранта порой слишком неуклюж, а музыка чрезмерно подчеркивает эмоции.

"Ноттинг-Хилл": смотреть трейлер

"10 причин моей ненависти"

Год: 1999

IMDb: 7,4

Старшеклассница Кэт Стретфорд не интересуется романтическими отношениями и откровенно презирает большинство парней. Однако ее младшая сестра не может ходить на свидания, пока Кэт не найдет себе пару. Поэтому одноклассники решают заплатить загадочному Патрику, чтобы тот влюбил в себя неприступную девушку.

Конечно, план идеально срабатывает лишь до того момента, когда в дело вмешиваются настоящие чувства.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 72% положительных рецензий. Обозреватели особенно отмечали харизму Хита Леджера, игру Джулии Стайлз и остроумный сценарий, который превратил шекспировскую "Укрощение строптивой" в современную подростковую комедию.

"10 причин моей ненависти": смотреть трейлер

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