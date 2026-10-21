Як повідомляє Harper's Bazaar, однією з найсильніших кіноробіт продюсер назвав драму "Робота без авторства" режисера Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка. Попри понад тригодинну тривалість, стрічка настільки захопила Таллера, що йому хотілося забути про телефон, повідомлення та весь навколишній світ.



"Робота без авторства": дивитись трейлер

Не менш несподіваним відкриттям стала комедія "Брехун, брехун" із Джимом Керрі. Виявилося, що продюсер уперше подивився культовий фільм лише нещодавно. І так захопився, що вже за три тижні переглянув його повторно.



"Брехун, брехун": дивитись трейлер

А от справжню перевірку на емоційну стійкість влаштував трилер "Серце звіра" (2026) із Бредом Піттом. У центрі сюжету – колишній спецпризначенець та його вірний пес, які намагаються вижити після авіакатастрофи серед дикої природи Аляски.



"Серце звіра": дивитись трейлер

Таллер зізнався, що історія зворушила його настільки, що стримувати сльози він навіть не намагався.

Просто залишив усі свої сльози на сидінні в залі кінотеатру, – пожартував продюсер.

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Нещодавно Тарас Цимбалюк порадив трилер, який його справді вразив.



