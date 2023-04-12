Звезда сыграла вместе с Розарио Доусон, которая превратилась в Асоку Тано, и Наташей Лю Бордиццо, сыгравшей роль Сабины Врен. Режиссерами выступили шоуранеры "Мандалорца" Дэйв Филони и Джон Фавро.
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"Асока": сюжет, трейлер и актеры
"Асока" продолжит историю "Мандалорца" и расскажет о колоритном персонаже из вселенной Звездных войн, по имени Асока Тано. О персонаже 25-летней Иванне Сахно пока не известно, создатели сериала держат это в секрете. Однако известно, что это будет совершенно новая героиня.
В сериале с Педро Паскалем героини искала имперского адмирала Трауна. В трейлере она также упоминает, что начала получать слухи о возвращении злодея. Вероятно, в новом шоу мы увидим их противостояние.
"Асока": смотрите трейлер онлайн
Что известно об Иванне Сахно
Украинская и американская актриса стала известной благодаря участию в таких картинах:
- ситкоми "Леся+Рома" (2005 – 2008 годы);
- биографической ленте "Иван Сила" (2013 год);
- блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" (2018 год);
- экшн-комедии "Шпион, который меня бросил" (2018 год);
- триллеры с элементами ужасов "Пик страха" (2020 год).
В 15 лет Иванна Сахно с семьей переехала в Лос-Анджелес, США, с 2013 там живет и работает.