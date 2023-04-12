Зірка зіграла разом із Розаріо Доусон, яка перевтілилася в Асоку Тано, та Наташею Лю Бордиццо, яка зіграла роль Сабіни Врен. Режисерами виступили шоуранери "Мандалорця" Дейв Філоні та Джон Фавро.

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"Асока": сюжет, трейлер та актори

"Асока" продовжить історію "Мандалорця" та розповість про колоритного персонажа із всесвіту Зоряних війн, на ім'я Асока Тано. Про персонажа 25-річної Іванни Сахно наразі не відомо, творці серіалу тримають це в секреті. Однак, відомо, що це буде абсолютно нова героїня.

У серіалі з Педро Паскалем героїні шукала імперського адмірала Трауна. У трейлері вона також згадує, що почала отримувати чутки про повернення лиходія. Імовірно, у новому шоу ми побачимо їхнє протистояння.

"Асока": дивіться трейлер онлайн

Що відомо про Іванну Сахно

Українська та американська акторка, стала відомою завдяки участі в таких картинах:

ситкомі "Леся+Рома" (2005 – 2008 роки);

біографічній стрічці "Іван Сила" (2013 рік);

блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання" (2018 рік);

екшн-комедії "Шпигун, який мене кинув" (2018 рік);

трилері з елементами жахів "Пік страху" (2020 рік).

У 15 років Іванна Сахно з сім’єю переїхала в Лос-Анджелес, США, з 2013 року там живе та працює.