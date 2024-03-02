Кроме того, подруга знаменитости потеряла квартиру из-за попадания в ее дом дрона-камикадзе. К счастью, все из близких Екатерины остались живы.
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Тышкевич рассказала о последствиях ракетного обстрела для родной Одессы
Знаменитость поделилась, что дрон прилетел в дом, расположенный в 400 метрах от ее школы и в 300 метрах от дома ее родителей.
Мама сказала, что утром покупала хлеб в киоске, а попало как раз в дом этой продавщицы. Женщину трясло, погибли ее соседи,
– призналась артистка.
Екатерина Тышкевич отреагировала на ночной обстрел Одессы / Скриншот из инстаграм-сторис
Екатерина Тышкевич отреагировала на ночной обстрел Одессы / Скриншот из инстаграм-сторис
К тому же Екатерина заявила, что ее знакомая потеряла квартиру из-за ночного обстрела.
"Дома были мама и брат, которые впервые за войну решили спуститься вниз. Это спасло им жизнь", – добавила Тышкевич.
Знакомая Екатерины Тышкевич потеряла квартиру в результате ракетного обстрела по Одессе 2 марта / Скриншот из инстаграм-сторис
Ракетный обстрел Одессы
- В ночь на 2 марта российские войска осуществили атаку по Одессе с использованием беспилотных летательных аппаратов "Шахед".
- Один из дронов-камикадзе попал в 9-этажный дом.
- К сожалению, это привело к гибели 4 человек, в том числе 1 ребенка, и ранению еще 8 человек, среди которых также есть ребенок.
- Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.