Крім того, подруга знаменитості втратила квартиру через влучання у її будинок дрону-камікадзе. На щастя, всі з близьких Катерини залишились живі.

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Тишкевич розповіла про наслідки ракетного обстрілу для рідної Одеси

Знаменитість поділилася, що дрон прилетів у будинок, розташований за 400 метрів від її школи й за 300 метрів від будинку її батьків.

Мама сказала, що зранку купувала хліб у кіоску, а влучило якраз у будинок цієї продавчині. Жінку трусило, загибли її сусіди,

– зізналася артистка.



Катерина Тишкевич відреагувала на нічний обстріл Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс



Катерина Тишкевич відреагувала на нічний обстріл Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж Катерина заявила, що її знайома втратила квартиру через нічний обстріл.

"Вдома були мама і брат, які вперше за війну вирішили спуститися вниз. Це врятувало їм життя", – додала Тишкевич.



Знайома Катерини Тишкевич втратила квартиру внаслідок ракетного обстрілу по Одесі 2 березня / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ракетний обстріл Одеси