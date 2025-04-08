Новый блестящий украинский сериал стал одним из самых популярных на Netflix: что это за лента

Стриминговая платформа Netflix в очередной раз обновила свой еженедельный список самых популярных фильмов и сериалов. На этот раз в рейтинге можно заметить украинскую ленту.

Це серіал "АТП Перевізники" – пригодницька історія про будні водіїв-експедиторів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет української стрічки, яка полюбилась мільйонам.

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Що відомо про серіал "АТП Перевізники"

Це пригодницька історія про несподівані ситуації, у які потрапляють водії-експедитори Артем та Семен. Вони щодня ризикують та стикаються з авантюрами, які здатні розсмішити та зворушити. Кожна нова поїздка – це повна фура пригод.

Доставляючи вантажі з однієї частини країни в іншу, наші водії-експедитори часто ризикують життям, визволяють інших людей, дивом рятуються самі та роблять добрі справи,

– каже шоуранер проєкту Дмитро Хрипун.

"АТП Перевізники": дивіться онлайн трейлер серіалу

У головних ролях – зірки українського кінематографа В'ячеслав Довженко та Володимир Гладкий, відомі за серіалом "Дільничний з ДВРЗ". Також у серіалі грають Дарія Легейда, Віктор Бронюк, Остап Ступка, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Віра Кобзар, Артемій Єгоров, Ярослав Шахторін та інші.

До речі, якщо ви обожнюєте українські стрічки, то вийшов новий серіал від творців "Ключів від правди", який виведе глядачів на емоції

Серіал насичений пригодами, гумором та українською музикою. Якщо ви хочете розслабитись ввечері, "АТП Перевізники" стануть ідеальним варіантом для перегляду.