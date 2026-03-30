Объявлена дата выпуска четвертой части "Аватара": когда премьера фильма

Стало известно, когда выйдет продолжение культового фильма "Аватар". Четвертая часть ленты Джеймса Кэмерона запланирована на 2029 год.

Об этом сообщает издание GamesRadar+.

Когда премьера фильма "Аватар 4"?

Премьера фильма "Аватар 4" запланирована на 21 декабря 2029 года. Это стало очевидным после успеха предыдущей части, которая собрала около 1,4 миллиарда долларов в прокате. Об этом сообщает издание Variety.

Также фильм получил большое признание на премии Оскар 2026 года. Поэтому создатели решили продолжить работу над следующей частью франшизы.

Значительная часть сцен уже отснята. Это связано с участием в фильме детей-актеров, которые быстро взрослеют, поэтому съемочной команде важно было зафиксировать их вид на этом этапе.

Режиссер Джеймс Кэмерон также подтвердил работу над лентой "Аватар 4" во время вручения премии "Сатурн", о чем писало издание Screen Rant.

О чем будет сюжет фильма "Аватар 4"?

Известно, что четвертая часть продолжит события предыдущего фильма и сосредоточится на ледяном регионе Пандоры. Кроме того, зрители смогут увидеть сцены, события которых будут разворачиваться и на Земле.

К своим ролям снова вернуться Сэм Уортингтон и Зои Салдану, а также другие актеры из оригинального состава. Другие детали сюжета пока не раскрывают, однако, вероятно, в ближайшее время появятся новые подробности.