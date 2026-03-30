Про це повідомляє видання GamesRadar+. У матеріалі розповідаємо все, що відомо на цей момент.

Коли прем'єра фільму "Аватар 4"?

Прем'єра фільму "Аватар 4" запланована на 21 грудня 2029 року. Це стало очевидним після успіху попередньої частини, яка зібрала близько 1,4 мільярда доларів у прокаті. Про це повідомляє видання Variety.

Також фільм здобув неабияке визнання на премії Оскар 2026 року. Тому творці вирішили продовжити роботу над наступною частиною франшизи.

Значну частину сцен уже відзнято. Це пов'язано з участю у фільмі дітей-акторів, які швидко дорослішають, тому знімальній команді важливо було зафіксувати їхній вигляд на цьому етапі.

Режисер Джеймс Кемерон також підтвердив роботу над стрічкою "Аватар 4" під час вручення премії "Сатурн", про що писало видання Screen Rant.

Про що буде сюжет фільму "Аватар 4"?

Відомо, що четверта частина продовжить події попереднього фільму та зосередиться на льодяному регіоні Пандори. Крім того, глядачі зможуть побачити сцени, події яких розгортатимуться і на Землі.

До своїх ролей знову повернутися Сем Вортінгтон та Зої Салдану, а також інші актори з оригінального складу. Інші деталі сюжету наразі не розкривають, однак, ймовірно, найближчим часом з'являться нові подробиці.