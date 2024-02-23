Смотрите фото, как выглядят актеры в сериале и в реальной жизни. Некоторых из них просто не узнать!

Рекомендуем По другую сторону спорта: фильмы и сериалы о легендах футбола, которые стоит посмотреть каждому

Фотосравнение актеров в сериале и в жизни

Гордон Кормье – роль Аанга

Кормье вырос в Ванкувере и увлекся актерским мастерством. Он получил известность благодаря участию в канадском мультсериале. Свой дебют в актерской сфере он сделал в телесериале "Получить коротышку", где сыграл роль Гватемальского ежа. Также известен своим участием в фильме "Затерянные в космосе".

В августе 2021 года его выбрали для главной роли Аанга в телесериале "Аватар: Последний защитник" от Netflix, который является римейком одноименного мультсериала. Сейчас актеру всего 14 лет.



Гордон Кормье в жизни и сериале / Коллаж Кино 24

Кьявентио – роль Катары

Эта актриса также еще достаточно молодая, но на ее счету немало лент, в которых посчастливилось сниматься. Среди них: "Разерфорд- Фоллз", "Бинс", "Энн" и другие.

Кстати, все эти фильмы имеют высокие оценки по рейтингам. На данный момент юной звезде всего 17 лет. В "Аватаре" она сыграла роль Катары, которой подвластна сила Воды.

Йен Оусли – роль Сокки

Иэн Оусли – американский актер. В сериале "Аватар" от Netflix он исполнил роль Сокки. В детстве, насмотревшись "Черепашек Ниндзя" и "Аватар", пытался повторить трюки из любимых мультфильмов. В 2016 году он несколько раз входил в десятку лучших спортсменов мира и стал лучшим в мире в спарринге с оружием.

В 13 лет Иэн Оусли решил заняться актерской профессией, где ему пригодились навыки борьбы. Он занимался с преподавателями, прежде чем переехать в Лос-Анджелес. До того как он получил роль Сокки, он сыграл эпизодические роли в сериалах "Детство Шелдона" и "13 причин почему".

Даллас Лью – роль Зуко

Даллас Лью в сериале от Netflix он исполнил роль Зуко. Благодаря своим уникальным навыкам спортивного каратэ Далласа выбрали на роль юного Дзина Кадзама в фильме "Теккен". В 2013 году он исполнил роль юного Саб-Зиро в сериале "Смертельная битва: Наследие".

Актерская игра настолько увлекла Далласа Лю, что решил продолжить сниматься. На момент начала съемок в сериале "Аватар: Последний защитник", на счету молодого актера были роли более чем в десяти фильмах и сериалах.

"Аватар: Последний защитник": о чем сюжет

Сериал рассказывает историю юного Аанга, который просыпается в истощенном войной мире. Вместе с новыми друзьями, Соккой и Катарой, он отправляется в невероятное путешествие, чтобы реализовать свое предназначение – стать следующим Аватаром.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала