Узнайте в материале, что известно о несчастном случае во время съемки фильма "Форсаж" и в каком состоянии тяжело травмированный каскадер.

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Трагедия на съемках "Форсажа" 9: подробности несчастного случая

При производстве "Форсажа 9" каскадер Джо Уоттс упал с высоты 8 метров на бетон, получив перелом черепа. После этого он находился в коме в течение определенного периода. Этот каскадер также принял участие в съемках "Хан Соло: Звездные войны", "Истории и Покемона", а также "Детектив Пикачу".

По свидетельствам очевидцев, Вин Дизель стал свидетелем случившегося. Актер был в состоянии шока и едва сдерживал слезы.

Исследование обнаружило, что страховочный трос оторвался от жилета каскадера, а снаряжение не проверяли в течение шести месяцев съемок, что и послужило причиной несчастного случая.

Каскадер подал в суд на компанию

Он требует компенсации в размере 1,2 миллиона долларов из-за травмы, которая не позволит ему вернуться к работе. Штраф должен быть начислен FF9 Pictures Limited, дочерней компании Universal Pictures, признанной виновной в нарушении законов Великобритании.



Джо Уоттс / Фото из инстаграм