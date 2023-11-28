Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про нещасний випадок під час знімання фільму "Форсаж" та в якому стані важкотравмований каскадер.
Рекомендуємо 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись
Трагедія на зніманнях "Форсажу" 9: подробиці нещасного випадку
Під час виробництва "Форсажу 9" каскадер Джо Воттс впав із висоти 8 метрів на бетон, отримавши перелом черепа. Після цього він перебував у комі протягом певного періоду. Цей каскадер також взяв участь у зніманнях "Хан Соло: Зоряні війни", "Історії та Покемон", а також "Детектив Пікачу".
За свідченнями очевидців, Він Дізель став свідком того, що трапилося. Актор був у стані шоку та ледве стримував сльози.
Дослідження виявило, що страхувальний трос відірвався від жилета каскадера, а спорядження не перевіряли протягом шести місяців зйомок, що й стало причиною нещасного випадку.
Каскадер подав до суду на компанію
Він вимагає компенсації у розмірі 1,2 мільйона доларів через травму, яка не дозволить йому повернутися до роботи. Штраф має бути нарахований FF9 Pictures Limited, дочірній компанії Universal Pictures, яку визнали винною в порушенні законів Великої Британії.
Джо Воттс / Фото з інстаграму