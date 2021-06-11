Авторы сериала "Корона" назвали проблему нового сезона: не хватает рыжих актеров

Netflix продолжает съемки пятого сезона сериала Корона, который рассказывает о жизни королевы Елизаветы. С какими проблемами столкнулась кастинг-команда – читайте на Кино 24.

Команда авторов сериала "Корона" не может найти юного актера на роль принца Гарри, который по сценарию должен появится в пятой серии. Как сообщает The Sun, авторы сериала серьезно рассматривают возможность покрасить волосы потенциального актера в рыжий цвет, чтобы тот действительно был похож на герцога Сассекского.

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Съемки пятого сезона сериала "Корона" начнут в июне 2021 года.

Чем удивит пятый сезон "Короны"

Сейчас известно, что пятый сезон сериала "Корона" покажет сюжет истории, которая охватывает 7 лет жизни королевской семьи. По сценарию в новом сезоне должны появится оба принца Уильям и Гарри. В новых сериях мы также увидим непростую историю отношений Чарльза и Дианы.

У авторов сериала невероятно высокие стандарты, когда дело касается актеров, которые сыграют представителей королевской семьи,

– рассказали авторы источника.

В новом сезоне "Короны" изменится почти весь актерский состав:

Роль королевы Елизаветы выполнит Имельда Стонтон;

Принца Филиппа сыграет Джонатан Прайс;

Принцессу Маргарет – Лесли Мэнвилл;

Принцессу Диану – Элизабет Дебики.

Говорят, что принца Чарльза сыграет – Доминик Уэст.

Сюжет и актеры сериала "Корона"

В прошлом сезоне "Короны" маленькие принцы появлялись только эпизодически. Принца Гарри сыграл Эррен Тинкер, а принца Уильяма – Лукас Барбер Грант. Оба они сыграли только в сюжете двух серий.

Сериал рассказывает о жизни королевы Елизаветы II, начиная с их свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и до нашего времени. Роль молодой Елизаветы в первом и втором сезонах выполняет Клэр Фой, а роль Елизаветы в зрелом возрасте в третьем и четвертом сезонах – Оливия Колман. У Фой также было небольшое камео во флешбеке в четвертом сезоне. Имельда Стонтон сыграет королеву Елизавету в пятом и шестом сезонах.

"Корона": смотрите трейлер к сериалу