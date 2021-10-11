Ажиотаж предусмотрен – Стив Карелл станет психотерапевтом серийного убийцы в сериале "Пациент"

Телеканал FX Productions начал производство сериала "Пациент"(The Patient), главную роль в котором сыграет звезда "Утреннего шоу" Стив Карелл. Когда состоится премьера пока неизвестно.

Стив Карелл, номинированный на Оскар и Эмми, за профессиональную жизнь собрал удивительное резюме, поскольку снимался в самых ярких фильмах и сериалах, в частности: "Брюс Всемогущий", "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди", "Сорокалетний девственник", "Маленькая мисс Счастье", "Эван Всемогущий", "Влюбиться в невесту брата", "Безумное свидание", "Хортон", "Напряги извилины", "Эта дурацкая любовь" и "Утреннее шоу".

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О чем расскажет сериал "Пациент"

По сюжету психотерапевт Александр Штраус, недавно потерявший жену, попал в плен к серийному убийце. Маньяк хочет изменить свою жизнь и вылечиться и врач ему отказать не может. Однако, в этом процессе меняется и сам Александр.

В новом проекте "Пациент" будет 10 эпизодов по 30 минут каждый. Шоуранерами станут Джо Вайсберг и Джоэл Филдс.

Мы очень рады, что Джо и Джоэл вернулись с новым проектом для FX после работы над шестью удивительными сезонами "Американцев". Их творческие инстинкты и мастерство сюжета вновь проявятся в "Пациенте", который продемонстрирует замечательные таланты Стива Карелла как актера и продюсера,

– подчеркнула Ким Шриер.

Сегодня актер сыграл главную роль во втором сезоне сериала "Утреннее шоу", а комедия с его участием "Космические силы" должна выйти в 2022 году.