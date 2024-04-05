"Баффи - победительница вампиров" тогда и сейчас: как изменились актеры любимого сериала миллионов

Сериал "Баффи – победительница вампиров" получил огромную популярность во всем мире благодаря своим разнообразным персонажам и увлекательному сюжету. Зрители, особенно подростки, несколько лет подряд с нетерпением следили за приключениями Баффи и ее друзей.

Несмотря на то, что сериал "Баффи – победительница вампиров" прекратил сниматься в 2003 году, он продолжает сохранять свою популярность. Кино 24 предлагает поклонникам сериала посмотреть, как менялись ведущие актеры сериала.

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"Баффи – победительница вампиров": о чем сериал

Старшеклассница Баффи Саммерс переехала из Лос-Анджелеса в маленький городок Саннидейл. Девушка – не обычная школьница, она – Избранная, которой суждено бороться с демонами, вампирами и другими злонамеренными сущностями.

Однако тайная личность Баффи вскоре раскрывается, когда она пересекается с мистером Рупертом Джайлзом, школьным библиотекарем, который также является ее личным Смотрителем. Джайлзу было поручено научить Баффи искусству истребления вампиров, что ознаменовало начало ее пути к выполнению своего предназначения.

"Баффи – победительница вампиров": смотрите онлайн трейлер сериала

Как выглядели тогда и сейчас актеры сериала



Сара Мишель Геллар – Баффи Энн Саммерс тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Дэвид Бореаназ – Энджел тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Джеймс Марстерс – Спайк тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Элисон Ганниган – Уиллоу Розенберг тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Николас Брэндон – Зендер Харрис тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Энтони Гэд – Руперт Джайлз тогда и сейчас / Коллаж Кино 24 (Фото Associated Press)



Мишель Трахтенберг – Дон Саммерс тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Каризма Карпентер – Корделия Чейз тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Эти чрезвычайно талантливые актеры сериала "Баффи – истребительницы вампиров" воплотили культовые образы на экране. Предлагаем посмотреть этот популярный сериал, чтобы полностью окунуться в атмосферный мир ленты, которая обещает незабываемые эмоции и впечатления.