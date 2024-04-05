Незважаючи на те, що серіал "Баффі – переможниця вампірів" припинив зніматися у 2003 році, він продовжує зберігати свою популярність. Кіно 24 пропонує шанувальникам серіалу подивитися, як змінювалися провідні актори серіалу.

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"Баффі – переможниця вампірів": про що серіал

Старшокласниця Баффі Саммерс переїхала з Лос-Анджелеса до маленького містечка Саннідейл. Дівчина – не звичайна школярка, вона – Обрана, якій судилося боротися з демонами, вампірами та іншими зловмисними сутностями.

Однак таємна особистість Баффі незабаром розкривається, коли вона перетинається з містером Рупертом Джайлзом, шкільним бібліотекарем, який також є її особистим Доглядачем. Джайлзу було доручено навчити Баффі мистецтву винищування вампірів, що ознаменувало початок її шляху до виконання свого призначення.

"Баффі – переможниця вампірів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Як виглядали тоді і зараз актори серіалу



Сара Мішель Геллар – Баффі Енн Саммерс тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Девід Бореаназ – Енджел тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Джеймс Марстерс – Спайк тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Елісон Ганніган – Віллоу Розенберг тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Ніколас Брендон – Зендер Гарріс тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Ентоні Гед – Руперт Джайлз тоді і зараз / Колаж Кіно 24 (Фото Associated Press)



Мішель Трахтенберг – Дон Саммерс тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Карізма Карпентер – Корделія Чейз тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Ці надзвичайно талановиті актори серіалу "Баффі – винищувачки вампірів" втілили культові образи на екрані. Пропонуємо переглянути цей популярний серіал, щоб повністю зануритися в атмосферний світ стрічки, яка обіцяє незабутні емоції та враження.