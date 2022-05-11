Третий год подряд ведущим церемонии был британский комик Ричард Айоади. В этом году впервые со времен пандемии BAFTA TV Awards состоялась вживую, а не онлайн. Отметим, что премия вручается с 1955 г. и является британским аналогом премии США Эмми.
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Список победителей кинопремии BAFTA TV Awards 2022
Интересно, что среди победителей премии есть документальный фильм "Бесстрашные: Женщины, борющиеся с Путиным".
В проекте говорится о российских политических активистках Люсе Штейне, Ирине Фатьяновой и Виолетте Грудиной. Штейн, в частности, была участницей антипутинской группы Pussy Riot, а Фатьянова и Грудина – соратницами оппозиционера Навального.
Полный список победителей BAFTA TV Awards 2022:
- "Лучшая актриса" – Джоди Коммер ("Помощь")
- "Лучший актер" – Шон Бин ("Срок")
- "Лучшая актриса второго плана" – Кэти Тайсон ("Срок")
- "Лучший актер второго плана" – Мэттью Макфейден ("Наследие")
- "Лучшая мужская роль в комедийном шоу" – Джейми Деметриу ("Стас все сдаст")
- "Лучшая женская роль в комедийном шоу" – Софи Виллан ("Безумная семейка Альмы")
- "Лучший драматический сериал" – "На моем месте"
- "Лучший драматический фильм" – "Вместе"
- "Лучший минисериал" – "Срок"
- "Лучшая мыльная драма" – "Улица Коронации"
- "Лучший иностранный сериал" – "Подземная железная дорога"
- "Лучшая сценарная комедия" – "Материнство"
- "Лучший документальный фильм" – "Мое детство, моя страна - 20 лет в Афганистане"
- "Текущие события" – "Бесстрашные: Женщины, борющиеся с Путиным"