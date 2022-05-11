BAFTA TV Awards 2022: победители престижной премии

В Лондоне, 8 мая, были награждены победители BAFTA TV Awards 2022. Кто стал лауреатом премии – читайте дальше.

Третий год подряд ведущим церемонии был британский комик Ричард Айоади. В этом году впервые со времен пандемии BAFTA TV Awards состоялась вживую, а не онлайн. Отметим, что премия вручается с 1955 г. и является британским аналогом премии США Эмми.

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Список победителей кинопремии BAFTA TV Awards 2022

Интересно, что среди победителей премии есть документальный фильм "Бесстрашные: Женщины, борющиеся с Путиным".

В проекте говорится о российских политических активистках Люсе Штейне, Ирине Фатьяновой и Виолетте Грудиной. Штейн, в частности, была участницей антипутинской группы Pussy Riot, а Фатьянова и Грудина – соратницами оппозиционера Навального.

Полный список победителей BAFTA TV Awards 2022:

"Лучшая актриса" – Джоди Коммер ("Помощь")