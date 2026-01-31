3 банальных фильма, на которые не стоит тратить время
- Фильм "Шпионка на свадьбе" получил рейтинг IMDb 4.4/10 и рассказывает о шпионке, которая пытается спасти свадьбу подруги.
- Фильм "Конец" с рейтингом IMDb 5.4/10 описывает жизнь семьи в бункере после экологической катастрофы на Земле.
Выходные – идеальное время, чтобы отдохнуть за просмотром фильмов. Зимой не всегда есть желание выходить на улицу, поэтому можно устроить уютную атмосферу дома, а для компании – позвать друзей или близких.
24 Канал расскажет о 3 банальных фильмах, на которые не стоит тратить свое время. Поэтому, если вы собираетесь устроить сегодня киновечер, выберите какие-то другие, более интересные ленты.
Банальные фильмы, на которые не стоит тратить время
"Шпионка на свадьбе"
- Рейтинг IMDb: 4.4/10
В фильме рассказывается о секретной шпионке Сэм, которая становится подружкой на свадьбе своей лучшей подруги. Она планировала получить удовольствие от праздника, но все пошло не по плану. Наемники похищают богатых гостей и требуют выкуп. Так, Сэм берется за дело и пытается спасти свадьбу подруги.
"Шпионка на свадьбе": смотрите онлайн трейлер фильма
"Конец"
- Рейтинг IMDb: 5.4/10
После экологической катастрофы Земля становится непригодной для существования. Состоятельная семья создает бункер на месте, где когда-то была соляная шахта. Более двадцати лет они с прислугой живут в полной изоляции.
Под землей у пары рождается сын, который никогда не видел солнца. Неожиданно в бункер попадает девушка, и семья сталкивается с новыми вызовами.
"Конец": смотрите онлайн трейлер фильма
"10 блогерят" (2025)
- Рейтинг IMDb: 4.5/10
В центре сюжета – 10 звезд, которых заперли на съемочной площадке. Неизвестный устраивает для них опасную игру: каждые 10 минут онлайн-аудитория должна проголосовать, кто станет следующей жертвой.
"10 блогерят": смотрите онлайн трейлер фильма