Украинцы вдохновляют: звезда Голливуда Барбара Стрейзанд призвала мир поддержать Украину

Знаменитая голливудская актриса и певица Барбара Стрейзанд обратилась к американской общественности, призывая поддержать Украину в борьбе против России. Свое сообщение она обнародовала в инстаграме.

Барбара обратилась к своему народу перед рассмотрением нового пакета помощи для Украины в Конгрессе США. Актриса подчеркнула важность помощи Украине.

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Барбара Стрейзанд поддержала Украину

Голливудская звезда записала аудиоролик для своих поклонников в социальных сетях. Пост с красноречивым сообщением в поддержку Украины появился на ее странице в инстаграме, где подписано более 1,6 миллиона пользователей. Кроме того, Барбара Стрейзанд иллюстрировала свои слова украинским флагом.

Соединенные Штаты должны поддержать другие нации, чьи демократии подвергаются атакам авторитарных режимов. Украинское сопротивление российскому вторжению вдохновляет мир,

– написала Барбара.

Актриса добавила, что она стоит на стороне Украины и выразила наилучшие пожелания для страны.

Я не смогла присоединиться к ним, но записала свое сообщение. Я поддерживаю Украину в их борьбе с российским вторжением и призываю свою страну оказать всю необходимую помощь. Выражаю вам наилучшие пожелания. Берегите себя, Барбара,

– написала Стрейзанд под заметкой.

К слову, это не впервые, когда Барбара Стрейзанд поддерживает Украину.

Барбара Стрейзанд помогает Украине: что известно

Недавно она поделилась в соцсетях фото, на котором она позирует в вышиванке, которую получила в рамках глобальной инициативы по поддержке Украины.

Также, она заявила, что имеет и гордится своими украинскими корнями. А в декабре прошлого года американская певица и актриса приобрела реанимобиль для украинских медицинских работников.

Украинцы благодарны Барбаре и другим мировым знаменитостям за поддержку в такое сложное время и популяризацию правды на весь мир.