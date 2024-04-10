Барбара звернулась до свого народу перед розглядом нового пакету допомоги для України у Конгресі США. Акторка наголосила на важливості допомоги Україні.
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Барбара Стрейзанд підтримала Україну
Голлівудська зірка записала аудіоролик для своїх прихильників у соціальних мережах. Пост з промовистим повідомленням на підтримку України з'явився на її сторінці в інстаграмі, де підписано понад 1,6 мільйона користувачів. Крім того, Барбара Стрейзанд ілюструвала свої слова синьо-жовтим прапором.
Сполучені Штати мають підтримати інші нації, чиї демократії зазнають атак авторитарних режимів. Український спротив російському вторгненню надихає світ,
– написала Барбара.
Актриса додала, що вона стоїть на стороні України й висловила найкращі побажання для країни.
Я не змогла приєднатися до них, але записала своє повідомлення. Я підтримую Україну в їхній боротьбі з російським вторгненням і закликаю свою країну надати всю необхідну допомогу. Висловлюю вам найкращі побажання. Бережіть себе, Барбара,
– написала Стрейзанд під дописом.
До слова, це не вперше, коли Барбара Стрейзанд підтримує Україну.
Барбара Стрейзанд допомагає Україні: що відомо
Нещодавно вона поділилася у соцмережах фото, на якому вона позує у вишиванці, яку отримала в рамках глобальної ініціативи з підтримки України.
Також, вона заявила, що має і пишається своїм українським корінням. А в грудні минулого року американська співачка та актриса придбала реанімобіль для українських медичних працівників.
Українці вдячні Барбарі та іншим світовим знаменитостям за підтримку у такий складний час та популяризацію правди на увесь світ.