Где смотреть "Барби" на украинском: список кинотеатров и сколько стоят билеты

20 июля наконец-то вышла долгожданная лента "Барби" с участием Марго Робби. По увлекательному сюжету фильма, главная героиня Барби сталкивается с экзистенциальным кризисом и отправляется в реальный мир, чтобы раскрыть себя и понять свое истинное предназначение.

Еще задолго до премьеры "Барби" в соцсетях начали появляться отрывки из картины, и это вызвало большой энтузиазм среди многих зрителей. Они заранее забронировали билеты, чтобы поскорее насладиться просмотром этой ленты.

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Поэтому сейчас, когда первые зрители делятся своими впечатлениями, 24 Канал напомнит, в каких кинотеатрах продолжается показ фильма и до какой даты. Более того, вы сможете ознакомиться со стоимостью билеты на различные сеансы.

Где смотреть "Барби" на украинском

Первичный показ "Барби" в кинотеатрах будет продолжаться до 2 августа 2023 года, далее сеанс могут продолжить, если фильм и дальше будет пользоваться популярностью.

Цены на билеты на просмотр фильма "Барби" варьируются в зависимости от выбранного места и зала. Да, вы можете насладиться просмотром этой захватывающей ленты как за доступную цену в пределах 130 гривен, да и за более изысканную сумму – 700 гривен. В зависимости от ваших желаний, вы можете выбрать удобное место для просмотра "Барби".

"Барби" можно просмотреть у следующих кинотеатрах:

Multiplex. К примеру, в торговом центре Lavina за обычное место нужно заплатить 180 гривен, а за улучшенное – 240 – 280 гривен. В то время как в ТЦ "Цум", где значительно более комфортны кресла, билеты стоят около 700 гривен.

К примеру, в торговом центре Lavina за обычное место нужно заплатить 180 гривен, а за улучшенное – 240 – 280 гривен. В то время как в ТЦ "Цум", где значительно более комфортны кресла, билеты стоят около 700 гривен. Планета кино. Здесь такие же цены, как и у Multiplex: VIP-места – 280 гривен, обычное место – 180 гривен. Впрочем, приобрести билеты на сеанс после 19 часов в зал RE'LUX можно за 600 гривен.

Здесь такие же цены, как и у Multiplex: VIP-места – 280 гривен, обычное место – 180 гривен. Впрочем, приобрести билеты на сеанс после 19 часов в зал RE'LUX можно за 600 гривен. FilMax. В этом кинотеатре стоимость билетов составляет от 150 до 250 гривен (VIP-место).

В этом кинотеатре стоимость билетов составляет от 150 до 250 гривен (VIP-место). Cinema City. Входные билеты на обычные места стоят 170 гривен, но за VIP-места придется заплатить большую сумму – 700 гривен. Это самые дорогие билеты среди всех кинотеатров.

Входные билеты на обычные места стоят 170 гривен, но за VIP-места придется заплатить большую сумму – 700 гривен. Это самые дорогие билеты среди всех кинотеатров. Премьера. В этом кинотеатре цены самые низкие – на кресле фильм можно посмотреть за 130 гривен, а на диване за 150 гривен.

После проката в кино, "Барби" можно будет просмотреть онлайн, но об этом впоследствии. Успейте насладиться премьерой в кино! Билеты быстро раскупают!

"Барби": смотрите трейлер