Райан Гослинг идеально вошел в образ Кена, который в современном мире узнает о патриархате и хочет совершить государственный переворот в Барбиленде. Как "Барби" оценили первые зрители – читайте в материале 24 Канала.

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После просмотра Барби ваша жизнь станет другой

Бесспорно, изюминкой этого фильма является актерский состав. И это не могли не заметить зрители. Они считают игру Робби безупречной, которая действительно похожа на версию стереотипной Барби. Интересно также наблюдать за тем, как актрисе приходилось "держать себя в руках", чтобы не показать излишних эмоций.

"Барби" разрушает все ожидания, – пишут в сети. – Он веселый, безумный, неожиданно эмоциональный, но, что самое важное, фильм, определяющий поколение для многих! Робби, как всегда, великолепна, а Райан Гослинг, Кен, настолько привлекателен, что даже тяжело было это представить!".

И действительно, Для Гослинга эта роль стала экстраординарной. Из образа альфа-самца к образу пляжного мачо, который много шутит и дурачит. "Вероятно, это самый удивительный голливудский блокбастер, который вы увидите в этом году", – убеждают зрители.

Кроме того, в фильме "Барби" ярко высмеивают сексизм, гендерные стереотипы, мизогинию, а также традиционные модели патриархата и матриархата. "После просмотра Барби ваша жизнь станет другой", – подчеркивают в сети.

Больше впечатлений от зрителей:

"Это замечательное комедийное приключение Греты Гервиг подкреплено безупречной игрой Робби и Гослинга, первоклассным актерским составом и остроумным сценарием";

"Пошла на Барби! В это вау с первых минут. Всем детям 1990-х точно зайдет. Это самая вожделенная кукла была. Но фильм рассказывает о том, как она сменила наше поколение, и, по-моему, и все девочки начали понимать, что мы все можем быть какими захотим, а не только играть в дочери-матери";

"Мне очень понравился – смешной, актуальный, динамичный. графика, конечно, пластиковая, потому что это фильм о кукольном мире";

"Девушки, это сила, женская сила, феминистический боевой клич, завернутый в розовый бант, исполненный настоящей любви. Это мир Барби, и вы должны быть в нем".

Понятно, что более комментарии одобрены. Однако некоторые зрители критикуют сюжет, называют его затянутым и банальным.

Съемки фильма "Барби" начались в марте 2022 года в Лос-Анджелесе. В июне того же года папарацци заметили на съемочной площадке Марго Робби и Райана Гослинга, которые снимали сцены на Венис-Бич, ездя на роликах. В июле 2022 года съемки для некоторых актеров уже завершились.

На церемонии вручения Золотого глобуса 2023 Марго Робби поделилась впечатлениями от съемок "Барби", восхищаясь профессионализмом актерского состава и культурой съемочной группы: "Я не переставала смеяться. Съемки были полны хорошего настроения, танцев и музыки".

"Барби": смотрите трейлер