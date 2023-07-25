По результатам бокс-офисов фильм "Барби" превзошел даже "Аватар: Путь воды". С 19 июля по 23 июля лента собрала более 33 миллионов гривен, ее просмотрели 226 757 зрителей. Об этом 24 каналу сообщила Kinomania LLC.

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"Барби" собрала в украинском прокате более 33 миллионов гривен

Этот рекордный результат фильма "Барби" превзошел предыдущего лидера "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, который собрал 25,8 миллиона гривен и был в прокате с 12 декабря.

Глобально "Барби" тоже покорила мировые рынки, заработав за первый уикенд невероятную сумму – 337 миллионов долларов, из них 155 миллионов долларов в США и Канаде и 182 миллиона долларов на международном рынке.

"Барби" стала фильмом, поймавшим дух времени. Это настоящий ажиотаж, а не искусственный. Зрители создают его сами,

– сказал Дэвид Гросс, управляющий консалтинговой компанией Franchise Entertainment Research, занимающейся исследованием киноиндустрии.

"Это был действительно исторический уикенд, который продолжает положительную динамику кассовых сборов 2023 года, – поделился Майкл О'Лири, президент и главный исполнительный директор Национальной ассоциации владельцев кинотеатров в США. – Люди поняли, что происходит что-то особенное, и они хотели быть частью этого".

"Барби": смотрите трейлер фильма

Напомним, вместе с "Барби" 20 июля в украинском прокате стартовал фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Он рассказывает об "отце ядерной бомбы" – Роберте Оппенгеймере. "Оппенгеймер" не может похвастаться таким сбором, как "Барби", но также показал невероятный результат (6,3 миллиарда гривен) за первые выходные. Это сделало фильм самым прибыльным дебютом режиссера, не связанным с Бэтменом, а также одним из лучших стартов для биографической драмы с рейтингом R.